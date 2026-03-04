Peking hisz a mesében

Kína az elmúlt egy-két évtizedben igen látványos eredményeket ért el mind a high-tech iparban, mind pedig az űrtechnikában. A kínai űrtechnológia figyelemre méltó fejlettségét az elmúlt évek néhány igen látványos űrmissziója is jól szemlélteti, így például a Chang’e 6 automata Hold-szonda küldetése, amely miután sikeresen landolt égi kísérőnk felszínén, több tudományos megfigyelés elvégzése után holdkőzetmintákkal a fedélzetén tért vissza a Földre. Ám legalább ennyire figyelemre méltó a Chang’e 7 küldetése is, ami a vörös bolygón, a Mars felszínén kutat a víz és jég, illetve az esetleges marsi élet nyomai után. De azt is tudjuk, hogy Kína tarsolyában még szép számmal szerepelnek további igen nagyratörő űrtervek is, így például kínai űrhajósoknak a Holdra juttatása a közeli jövőben. Ám ahogy a hidegháború éveiben az amerikai és a szovjet űrkísérletek, illetve űrexpedíciók messze nem csak a tudományról, hanem legalább annyira a két katonai szuperhatalom közötti fegyverkezési versenyről is szóltak, ez napjainkban és Kínában sincs másként. A kínai hadiipar és az űrtechnológia az amerikai és az orosz high-tech űriparhoz hasonlóan ugyanis kéz a kézben járnak egymással. Ennek legfrissebb bizonyítéka a kínai állami televízióban bemutatott szürreális űrcsatahajó, a Luanniao terve.

A sci-fi világának csillagrombolóit idézi a gigantikus kínai űrcsatahajó

A tudományos- fantasztikum világát idéző Luanniao terve az integrált kínai lég- és űrvédelmi rendszer, az ártatlanul hangzó Mennyei kapu (Nantianmen) katonai projekt része. Fontos hangsúlyozni, hogy a Luanniao egyelőre még csak a fantáziavilágában létezik, akármennyire is látványosak a róla bemutatott és a mesterséges intelligencia által megrajzolt képsorok. A kínai illetékesek szerint ez a hatalmas monstrum fogja a Mennyei kapu projekt központi elemét, vagy ha úgy tetszik, a zászlóshajóját alkotni. A terv előzetesen napvilágot látott adatai több mint ambiciózusak. A kínai űrcsatahajó külső formája első ránézésre talán leginkább az ugyancsak futurisztikus megjelenésű és lopakodó technológiával épített B–2 Spirit amerikai stratégiai bombázógépére emlékeztet.

Ez utóbbi azonban csak apró túragépnek tűnik a kínai űranyahajó méreteihez képest.

A közzétett adatok szerint ugyanis a Luanniao űrcsatahajó teljes hossza 242 méter, a szárnyfesztávolsága 684 méter, a bruttó tömege pedig 120 ezer tonna lesz, vagyis jóval jelentősebb, mint a jelenleg rendszerben álló legnagyobb amerikai repülőgép-hordozó, az USS Gerald Ford anyahajó tömege. A Luanniaónak azonban nemcsak a méretei, hanem a fegyverkapacitása is impozáns lesz az elképzelések szerint, már ha egyáltalán sikerül a grandiózus terv kivitelezése. A kiszivárgott tervek alapján a monstrum fedélzetén 88 hiperszonikus rakétákkal felszerelt önvezető Xuannu harci drónt rendszeresítenének, és mivel a Luanniao alacsony orbitális pályán cirkálna a Föld körül, messze kívül esne minden hagyományos légelhárító rakétarendszer hatásos lőtávolságán. Kérdés, hogy mennyire illik komolyan venni e terv belátható időn belüli kivitelezését. Ami kétségtelen tény, hogy Kína az elmúlt időszakban rendkívül látványosan növelte a katonai-védelmi kiadásait. Az elmúlt egy évtizedben a hadiiparra, illetve a katonai-technológiai kutatásokra fordítható egyébként sem csekély összegű büdzsé minden évben átlagosan 7 százalékkal növekedett. 2025-ben a kínai költségvetési adatok szerint a védelmi kiadások már elérték a 230 milliárd dollárt.

Az ambiciózus fejlesztési terveknek így megvan az anyagi fedezetük, de a Luanniao megvalósítása messze nem csak az anyagiak kérdése.

Az űrtechnológiai szakértők nem nagyon osztják a kínaiak optimizmusát