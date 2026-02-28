Szerelem helyett érdek? – Bethlen Gábor brandenburgi házassága

Egy nappal azután, hogy először találkoztak egymással, 1626. március 2-án Kassán nagy pompával megtartották Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Brandenburgi Katalin hercegnő ünnepélyes egyházi esküvőjét. Ez volt a második, valódi összeesketésük, mert az első szimbolikusan már januárban megtörtént a menyasszony hazájában, Berlinben, a vőlegény távollétében. Őt Rákóczi György felső-magyarországi főúr (a későbbi erdélyi fejedelem) képviselte, ő hozta haza a huszonkét éves arát az Erdélyi Fejedelemséghez tartozó Kassára. A megkettőzött esküvői szertartást megelőző házassági szerződést 1625. október 6-án írta alá Berlinben Katalin testvérbátyja, György Vilmos választófejedelem, a Hohenzollern-ház uralkodója az erdélyi fejedelem követei részére.

Ez az eljárás abban a korszakban nem volt szokatlan az uralkodók között, mivel a házasságot többnyire nem két személy kölcsönös lelki-érzelmi vonzódása motiválta, hanem politikai-hatalmi érdek, dinasztikus és szövetségi cél, sőt gyakran területszerző, országgyarapító ambíció.

Ez utóbbira talán a legjellemzőbb, egyben legsikeresebb példa a Habsburg-házhoz fűződik, amely nagyon ügyes – és roppant szerencsés – házasságkötésekkel és örökösödési szerződésekkel mindössze három generáció alatt Európa legerősebb uralkodócsaládjává vált.

A Habsburg-dinasztia spanyol és osztrák ága a XVI. század első felére együttesen a kontinens legnagyobb birodalmát építette ki. Ez bennünket, magyarokat is jócskán érintett, mivel (Habsburg) I. Miksa osztrák főherceg és német-római császár (a félig Jagelló-félig Habsburg) II. Ulászló cseh és magyar királlyal kötött házassági és örökösödési szerződéssel bebiztosította a Habsburg-dinasztia 1526-ban megvalósult közép-európai dominanciáját.