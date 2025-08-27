Sorsfordító – Magyarország a Mohácsi csata után + videó

Bár az adásban a Mohácsi vész utáni időszakot elemeztük, de az azt megelőző dolgok mellett sem mehettünk el szótlanul, így Szapolyai János neve sem maradhatott ki a diskurzusból. Abban az időben a nemesség két részre szakadt, egyik fele akart csak magyar királyt a trónra, a többiek a habsburgokat preferálták. Visszautalt arra is Illik Péter, hogy a habsburgok mindig házasság útján akarták megszerezni Magyarországot. Történészünk emlékeztetett, hogy egy nagyon erős hatalmi kör állt Szapolyai mellet házassága és tanácsadói révén. A műsorban elhangzott az is, hogy vajon mi lett volna a Mohácsi csata végeredménye, ha Szapolyai odaér seregével, ugyanis, ha megnézzük a történelem ismert csatáit, akkor sikerült győznünk, ha két magyar sereg fogta közre az oszmánokat. Mielőtt rátértek volna a műsorban az eredeti témánkra, arra a bizonyos 15 évre, hosszasan elemezték, hogy miért nem ért, érhetett oda Mohácsra Szapolyai János erdélyi serege, holott testvére is ott vesztette életét. A történészek erről eddig is sok teóriát állítottak fel, de nyomozásuk még nem ért véget. Illik Péter emlékeztetett, hogy Szapolyai király lett, vagyis lényegében haszonélvezője annak, hogy nem ért oda a csatába seregével, de ezt abban az időben előre megjósolni sem lehetett, Szapolyai sem tudhatta, mi lesz a sorsa. A törökök a már említett 15 éves időszakban jöttek-mentek, majd maradtak, bár Szapolyai próbálta leverni magáról az oszmán igát.

A mintegy ötvenperces adásunkban kollégánk és történész vendége az „ok-okozatok” mellett a „mi lett volna, ha” nagy kérdéseit és eltérő szakmai válaszait is feldolgozták.