Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

SorsfordítóSzapolyai JánosVésey Kovács László

Sorsfordító – Magyarország a Mohácsi csata után + videó

A Mohácsi vész és Buda eleste, az ország kettészakadása között napra pontosan 15 év telt el. Az 1526. és 1541. augusztus 29. között eltelt időszakot károsabban nem is tölthettük volna el – fogalmazott Vésey Kovács László a Sorsfordító című podcastműsorunkban. Az akkori kilátásokról és esélyekről Illik Péter történészt, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársát kérdezte kollégánk.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 15:39
Bár az adásban a Mohácsi vész utáni időszakot elemeztük, de az azt megelőző dolgok mellett sem mehettünk el szótlanul, így Szapolyai János neve sem maradhatott ki a diskurzusból. Abban az időben a nemesség két részre szakadt, egyik fele akart csak magyar királyt a trónra, a többiek a habsburgokat preferálták. Visszautalt arra is Illik Péter, hogy a habsburgok mindig házasság útján akarták megszerezni Magyarországot. Történészünk emlékeztetett, hogy egy nagyon erős hatalmi kör állt Szapolyai mellet házassága és tanácsadói révén. A műsorban elhangzott az is, hogy vajon mi lett volna a Mohácsi csata végeredménye, ha Szapolyai odaér seregével, ugyanis, ha megnézzük a történelem ismert csatáit, akkor sikerült győznünk, ha két magyar sereg fogta közre az oszmánokat. Mielőtt rátértek volna a műsorban az eredeti témánkra, arra a bizonyos 15 évre, hosszasan elemezték, hogy miért nem ért, érhetett oda Mohácsra Szapolyai János erdélyi serege, holott testvére is ott vesztette életét. A történészek erről eddig is sok teóriát állítottak fel, de nyomozásuk még nem ért véget. Illik Péter emlékeztetett, hogy Szapolyai király lett, vagyis lényegében haszonélvezője annak, hogy nem ért oda a csatába seregével, de ezt abban az időben előre megjósolni sem lehetett, Szapolyai sem tudhatta, mi lesz a sorsa. A törökök a már említett 15 éves időszakban jöttek-mentek, majd maradtak, bár Szapolyai próbálta leverni magáról az oszmán igát.

A mintegy ötvenperces adásunkban kollégánk és történész vendége az „ok-okozatok” mellett a „mi lett volna, ha” nagy kérdéseit és eltérő szakmai válaszait is feldolgozták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

