Megrázó videót közölt a rendőrség a svájci halálos tűzeset helyszínéről

A svájci Crans-Montanában kigyulladt bár mentés utáni állapotáról készült videót osztott meg a Wallis kantoni rendőrség.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01.
A Wallis kantoni rendőrség az Indexhez eljuttatta a Le Constellation bár mentés utáni állapotáról készült felvételeket, amelyeken a bár teraszát látni, ahol székek és padok hevernek szanaszét a teremben.

Police officers stand guard at the site of a fire that ripped through the bar Le Constellation in Crans-Montana on January 1, 2026. Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire ripped through a crowded bar in the luxury Swiss ski resort of Crans-Montana, Swiss police said on January 1, 2026. Police, firefighters and rescuers rushed to the popular resort, which is set to host the Ski World Cup from January 30, after the fire broke out in the early hours of New Year's Day. (Photo by MAXIME SCHMID / AFP)
A tűzben többen megsebesültek és sok halálos áldozat is van (Fotó: AFP/Maxime Schmid)

Mint megírtuk, a szilveszter éjszaka történt tűzesetben több tucat ember meghalt, és mintegy százan megsérültek. A hatóságok délelőtti sajtótájékoztatójukon csupán annyit árultak el, hogy a tüzet tűzijáték okozhatta, amelyet a bárban egy koncert közben gyújthattak meg. A baleset sérültjeit több kórházba szállították, de mivel a Wallis kanton egészségügyi kapacitásai kimerültek, több beteget más kantonok kórházaiba, köztük egyetemi klinikákra vittek át.

A hatóságok képviselői szerint a halottak és a sérültek között külföldi turisták is vannak, de az áldozatok hozzátartozóira való tekintettel egyelőre több információt nem árultak el. 

Borítókép: Szilveszter éjszaka kigyulladt egy bár Svájcban (Fotó: AFP/Maxime Schmid)


