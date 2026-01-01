Megrázó videót közölt a rendőrség a svájci halálos tűzeset helyszínéről

A Wallis kantoni rendőrség az Indexhez eljuttatta a Le Constellation bár mentés utáni állapotáról készült felvételeket, amelyeken a bár teraszát látni, ahol székek és padok hevernek szanaszét a teremben.

A tűzben többen megsebesültek és sok halálos áldozat is van (Fotó: AFP/Maxime Schmid)

Mint megírtuk, a szilveszter éjszaka történt tűzesetben több tucat ember meghalt, és mintegy százan megsérültek. A hatóságok délelőtti sajtótájékoztatójukon csupán annyit árultak el, hogy a tüzet tűzijáték okozhatta, amelyet a bárban egy koncert közben gyújthattak meg. A baleset sérültjeit több kórházba szállították, de mivel a Wallis kanton egészségügyi kapacitásai kimerültek, több beteget más kantonok kórházaiba, köztük egyetemi klinikákra vittek át.

A hatóságok képviselői szerint a halottak és a sérültek között külföldi turisták is vannak, de az áldozatok hozzátartozóira való tekintettel egyelőre több információt nem árultak el.