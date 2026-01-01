Rendkívüli

Újévi tragédia a svájci síparadicsomban: robbanás történt egy zsúfolt bárban + videó

robbanáscrans - montanábanszilveszter éjszaka

Halálos robbanás történt szilveszter éjszaka egy bárban a svájci Crans-Montanában: a detonáció idején az újévet ünneplő vendégek tartózkodtak az épületben, a hatóságok szerint több áldozat és számos sérült van.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 01. 8:54
Robbanás történt egy bárban szilveszter éjszaka a Wallis kantonbeli Crans-Montanában, a híres síparadicsomban, többen meghaltak – közölte a svájci rendőrség.

An ambulance leaves the Geneva University Hospitals (HUG) on March 18, 2020in Geneva as Swiss health authorities said today that 3028 people had tested positive for coronavirus that causes the COVID-19 disease in Switzerland and neighbouring Liechtenstein, while 21 people have died so far. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Illusztráció (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

„Ismeretlen eredetű robbanás történt” – mondta a kanton rendőrségének szóvivője, Gaetan Lathion az AFP francia hírügynökségnek. 

Többen megsebesültek és több halálos áldozat is van

– tette hozzá a szóvivő.

A detonáció fél egy tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban, amikor az újév beköszöntét ünnepelték.

 A svájci média által közölt felvételeken egy lángokban álló épület és a közelben a mentőszolgálatok láthatók.

A szóvivő szerint továbbra is folynak a mentési munkálatok.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)


