Újévi tragédia a svájci síparadicsomban: robbanás történt egy zsúfolt bárban + videó

Robbanás történt egy bárban szilveszter éjszaka a Wallis kantonbeli Crans-Montanában, a híres síparadicsomban, többen meghaltak – közölte a svájci rendőrség.
„Ismeretlen eredetű robbanás történt” – mondta a kanton rendőrségének szóvivője, Gaetan Lathion az AFP francia hírügynökségnek.
Többen megsebesültek és több halálos áldozat is van
– tette hozzá a szóvivő.
A detonáció fél egy tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban, amikor az újév beköszöntét ünnepelték.
A svájci média által közölt felvételeken egy lángokban álló épület és a közelben a mentőszolgálatok láthatók.
A szóvivő szerint továbbra is folynak a mentési munkálatok.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!