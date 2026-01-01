Újévi tragédia a svájci síparadicsomban: robbanás történt egy zsúfolt bárban + videó

Robbanás történt egy bárban szilveszter éjszaka a Wallis kantonbeli Crans-Montanában, a híres síparadicsomban, többen meghaltak – közölte a svájci rendőrség.

Illusztráció (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

„Ismeretlen eredetű robbanás történt” – mondta a kanton rendőrségének szóvivője, Gaetan Lathion az AFP francia hírügynökségnek.

Többen megsebesültek és több halálos áldozat is van

– tette hozzá a szóvivő.

A detonáció fél egy tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban, amikor az újév beköszöntét ünnepelték.

A svájci média által közölt felvételeken egy lángokban álló épület és a közelben a mentőszolgálatok láthatók.

A szóvivő szerint továbbra is folynak a mentési munkálatok.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)