Robbanások Oroszországban – célkeresztben a repülőtér + videó

Robbanások rázták meg Oroszország déli részét december 29-én a kora reggeli órákban. A beszámolók szerint Majkop közelében detonációk voltak hallhatók egy katonai repülőtér közelében – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Robbanások rázták meg Oroszország déli részét december 29-én Fotó: AFP

Robbanásokról érkeztek beszámolók

Az Astra hírügynökség értesülései alapján a városban több robbanást is hallottak, a helyiek pedig arról számoltak be, hogy a közeli katonai repülőtér lehetett a támadás célpontja. Majkop Ukrajna határától mintegy 290 kilométerre fekszik, míg a zaporizzsjai területektől nagyjából 450 kilométer választja el.