Robbanások Oroszországban – célkeresztben a repülőtér + videó

Robbanások rázták meg Oroszország déli részén fekvő Majkop térségét a kora reggeli órákban. A helyi beszámolók szerint a detonációk a város közelében található katonai repülőtér irányából hallatszottak, a légvédelmi rendszereket is aktiválták.

2025. 12. 29. 7:18
Robbanások Majkop közelében – célkeresztben a katonai infrastruktúra Forrás: AFP
Robbanások rázták meg Oroszország déli részét december 29-én a kora reggeli órákban. A beszámolók szerint Majkop közelében detonációk voltak hallhatók egy katonai repülőtér közelében – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Robbanások rázták meg Oroszország déli részét december 29-én Fotó: AFP

Robbanásokról érkeztek beszámolók

Az Astra hírügynökség értesülései alapján a városban több robbanást is hallottak, a helyiek pedig arról számoltak be, hogy a közeli katonai repülőtér lehetett a támadás célpontja. Majkop Ukrajna határától mintegy 290 kilométerre fekszik, míg a zaporizzsjai területektől nagyjából 450 kilométer választja el.

Ezzel egy időben Oroszország más térségeiből is riasztó hírek érkeztek. A Telegramon működő ExileNova+ csatorna szerint az ország nyugati részén, Tula megyében is megszólaltak a szirénák. Az értesüléseket független források nem erősítették meg, az ukrán hadsereg pedig nem kommentálta az eseményeket.

Az elmúlt időszakban Ukrajna rendszeresen mér csapásokat orosz katonai és stratégiai célpontokra, azzal a céllal, hogy gyengítse Moszkva hadműveleti képességeit. 

Nem sokkal korábban, december 25-én az ukrán légierő brit gyártmányú Storm Shadow nagy hatótávolságú cirkálórakétákkal támadott meg egy, a Rosztov régióban található olajfinomítót.

Mindeközben diplomáciai fronton is mozgolódás volt: háttértárgyalások zajlottak az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről. 

Donald Trump amerikai elnök a floridai egyeztetéseket követően arról beszélt, hogy érdemi előrelépés történt a megállapodás irányába. 

Hozzátette ugyanakkor, hogy továbbra is akadnak érzékeny pontok, ám állítása szerint a felek már közelebb állnak az egyezséghez, mint korábban bármikor. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben jelezte: a területi kérdésekben továbbra sincs összhang Kijev és Moszkva között. Külön kiemelte, hogy a Donbász ügyében Ukrajna álláspontja élesen eltér az orosz elképzelésektől, ami továbbra is komoly akadályt jelenthet a végleges megállapodás előtt.

Borítókép: Robbanás – illusztráció (Fotó: AFP)

