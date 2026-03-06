Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

Magyar Pétertiszafidesz

Tízezer forintért öletne a szentesi tiszás

Az egész országban megfigyelhető, hogy a tiszás aktivisták egyre erőszakosabbak: a plakátrongálás mellett szinte mindennapos az is, hogy fideszes jelöltekre, aktivistákra támadnak Magyar Péter emberei.

Munkatársunktól
2026. 03. 06. 14:24
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Van egy javaslatom, keresni egy állatorvost, aki Szabó Viktóriát örökre elaltatja, tízezer forintért” – szúrta ki a CS3 portál egy szentesi tiszás aktivista, Fodor Zoltán álláspontját, aki a közösségi médián fenyegetőzött. A férfival szemben azóta eljárás indult, a rendőrség körözést adott ki ellene.

Forrás: Képernyőfotó

Mindennapos az erőszak és a fenyegetés a Tisza Pártban

Nemcsak Szentesen, hanem az egész országban megfigyelhető, hogy a tiszás aktivisták egyre erőszakosabbak: néhány napja került nyilvánosságra egy felvétel, amin az látható, hogy egy nagydarab, kopasz, feltehetően tiszás szimpatizáns férfi lépett oda két idősebb fideszes aktivista hölgyhöz Győrben, és ordibálni kezdett velük. A két nő éppen a Fidesz helyi kerületi képviselőjének gyűjtött aláírást, amikor felbukkant a fenyegető, agresszív férfi. Múlt héten pedig egy másik fideszes aktivistát támadtak meg az utcán, aki megpróbált megakadályozni egy plakátrongálást, de szinte már hagyománynak számít a tiszások körében, hogy a kormánypárt plakátjait ürülékkel kenik össze. Egy másik alkalommal pedig fideszes bábut lógattak fel Budapest egyik közterületén.

 

Magyar Péter gyűlöletet kelt

Volt kitől inspirálódnia a tisza aktivistáinak is szimpatizánsainak, hiszen maga Magyar Péter sem épp a megtestesült nyugalom. A Tisza Párt vezetője rendszeresen fenyegeti az újságírókat börtönnel, de Ruszin-Szendi Romulusztól sem áll messze az agresszió, aki fegyverrel az oldalán járt tiszás fórumokra, máskor pedig ellökött egy újságírót.

A Tisza Párt elnökének kegyeltjétől, Volodimir Zelenszkijtől sem áll távol a fenyegetőzés, az ukrán elnök legutóbb Orbán Viktor miniszterelnököt fenyegette meg halálosan.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu