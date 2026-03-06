Tízezer forintért öletne a szentesi tiszás

„Van egy javaslatom, keresni egy állatorvost, aki Szabó Viktóriát örökre elaltatja, tízezer forintért” – szúrta ki a CS3 portál egy szentesi tiszás aktivista, Fodor Zoltán álláspontját, aki a közösségi médián fenyegetőzött. A férfival szemben azóta eljárás indult, a rendőrség körözést adott ki ellene.

Forrás: Képernyőfotó

Mindennapos az erőszak és a fenyegetés a Tisza Pártban

Nemcsak Szentesen, hanem az egész országban megfigyelhető, hogy a tiszás aktivisták egyre erőszakosabbak: néhány napja került nyilvánosságra egy felvétel, amin az látható, hogy egy nagydarab, kopasz, feltehetően tiszás szimpatizáns férfi lépett oda két idősebb fideszes aktivista hölgyhöz Győrben, és ordibálni kezdett velük. A két nő éppen a Fidesz helyi kerületi képviselőjének gyűjtött aláírást, amikor felbukkant a fenyegető, agresszív férfi. Múlt héten pedig egy másik fideszes aktivistát támadtak meg az utcán, aki megpróbált megakadályozni egy plakátrongálást, de szinte már hagyománynak számít a tiszások körében, hogy a kormánypárt plakátjait ürülékkel kenik össze. Egy másik alkalommal pedig fideszes bábut lógattak fel Budapest egyik közterületén.

Magyar Péter gyűlöletet kelt

Volt kitől inspirálódnia a tisza aktivistáinak is szimpatizánsainak, hiszen maga Magyar Péter sem épp a megtestesült nyugalom. A Tisza Párt vezetője rendszeresen fenyegeti az újságírókat börtönnel, de Ruszin-Szendi Romulusztól sem áll messze az agresszió, aki fegyverrel az oldalán járt tiszás fórumokra, máskor pedig ellökött egy újságírót.

A Tisza Párt elnökének kegyeltjétől, Volodimir Zelenszkijtől sem áll távol a fenyegetőzés, az ukrán elnök legutóbb Orbán Viktor miniszterelnököt fenyegette meg halálosan.