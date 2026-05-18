Átaludta a bombázást az ukrán őrmester – nem csak ő fizette meg az árát

Végül hajnal négy óra körül egy másik katona kopogása ébresztette fel. Ekkor közölték vele, hogy az ügyeletes tiszt és az egység parancsnoka már hosszabb ideje próbálja elérni telefonon. Addigra azonban már elmulasztotta a parancs végrehajtását. A bírósági tárgyaláson az őrmester elismerte bűnösségét, és enyhébb büntetést kért.

A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a mulasztás különösen súlyosnak számít, mivel mindez aktív katonai készültség alatt történt.

A katonát az ukrán közigazgatási törvény két pontja alapján is bűnösnek találták: egyrészt a harci szolgálatra vonatkozó szabályok megsértése, másrészt a katonai szolgálattal szembeni gondatlan magatartás miatt. A bíróság végül 17 ezer hrivnyás pénzbírságot szabott ki rá.

Ezért volt különösen súlyos a mulasztás

A 24 Kanal cikke szerint április 16-án Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát.

A csapások közel egy teljes napon át tartottak, két hullámban érkeztek, és több városban is halálos áldozatokat követeltek.

Kijevben négy ember halt meg, köztük egy 12 éves fiú és egy 35 éves nő, emellett Dnyipróban és Odesszában is voltak sérültek.