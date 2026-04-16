Putyin nem kegyelmezett, véres volt a hajnal Kijevben

Az ukrán fővárosban légiriadót rendeletek el a hajnali órákban, nem sokkal később pedig már robbanásokról számoltak be. Kijevben legalább hét ember meghalt és több mint húszan megsérültek az éjszakai támadásban.

2026. 04. 16. 7:11
Fotó: SERHII OKUNEV Forrás: AFP
Nem sokkal a légiriadó-elrendelés után az ukrán fővárosban robbanásokat lehetett hallani. Az éjszaka folyamán később ismét ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben, többen meghaltak és közel ötvenen megsérültek – írja az Origo.

Kijevben több robbanás is történt, amiben legalább heten meghaltak. Fotó: AFP/Serhii Okunev

A beszámolók szerint a támadás során több lakóház is megsérült. Az ukrán állami katasztrófavédelem jelentése szerint egy gyermek meghalt, és 21 másik ember megsérült a támadásokban helyi idő szerint hajnali 5 óráig.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a csapások a város számos negyedében okoztak károkat. A Podilszkij negyedben egy épületet közvetlen találat ért, míg más helyeken a törmelék okozott károkat. Ilyen volt egy lakóépület, ahol tűz ütött ki, egy háromszintes szálloda és egy apartmanház hatodik emelete is.

Egy 12 éves fiú és egy 35 éves nő van az áldozatok között – jelentette ki a polgármester. A 21 sérült közül legalább 11-et kórházba szállítottak. A sérültek között állítólag egy gyermek, négy mentő és két rendőr van.

A rakétatörmelékek részben megsemmisítettek egy helyi házat is, ahol az elsősegélynyújtók egy anyát és gyermekét mentették ki a romok alól.

Az Obolonszkij járásban egy irodaépület és a közelben parkoló autók is megrongálódtak. A Desnyanszkij járásban egy kétszintes lakóépületben tűz ütött ki a lehulló rakétatörmelékek következtében.

Rakétatöredékek csapódtak be egy lakóépület és egy játszótér közelében is a Sevcsenkivszkij negyedben, de tűz nem ütött ki.

Rakétariadót hirdettek ki az ország különböző régióiban. Dnyipróban, Ukrajna negyedik legnagyobb városában lakóövezetekben tüzek csaptak fel, miután egy halálos orosz rakétatámadás a héten másodszor érte a várost.

Legalább két civil meghalt és 27 másik megsebesült a támadásokban – jelentette Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszki terület kormányzója. Tizennégy áldozatot szállítottak kórházba, közülük öt embernek kritikus az állapota.

A támadásokban lakások, egy oktatási intézmény, garázsok és járművek rongálódtak meg Dnyipróban.

Robbanásokról számoltak be Odesszában is röviddel a ballisztikus rakétákra vonatkozó figyelmeztetés után. Egy dróntámadás a déli kikötőváros ellen a nap folyamán egy ember halálát okozta, hatot pedig megsebesített.

A legutóbbi tömeges támadás Ukrajna ellen röviddel azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök riadót fújt a légvédelmi rakéták, különösen az amerikai gyártmányú Patriot rakéták kritikus hiánya miatt. „A helyzet olyan deficites, hogy ennél rosszabb már nem is lehetne” – mondta az ukrán elnök április 14-én.

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak egy kijevi légicsapás helyszínén (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
