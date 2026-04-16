Putyin nem kegyelmezett, véres volt a hajnal Kijevben

Nem sokkal a légiriadó-elrendelés után az ukrán fővárosban robbanásokat lehetett hallani. Az éjszaka folyamán később ismét ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben, többen meghaltak és közel ötvenen megsérültek – írja az Origo.

A beszámolók szerint a támadás során több lakóház is megsérült. Az ukrán állami katasztrófavédelem jelentése szerint egy gyermek meghalt, és 21 másik ember megsérült a támadásokban helyi idő szerint hajnali 5 óráig.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a csapások a város számos negyedében okoztak károkat. A Podilszkij negyedben egy épületet közvetlen találat ért, míg más helyeken a törmelék okozott károkat. Ilyen volt egy lakóépület, ahol tűz ütött ki, egy háromszintes szálloda és egy apartmanház hatodik emelete is.