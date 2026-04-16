Ez jön: vér, veríték és könnyek

Záporoznak a megfejtések a vasárnapi sajnálatos eseményekre. Az én megfejtésem, ha nevezhető egyáltalán annak, pusztán ennyi: tizenhat év. Irgalmatlanul hosszú idő kormányon. Ami egyeseknek észérvek, szeretet és hűség, az másoknak utálat és unalom kérdése.

Másfél millióan korábban is mindig Orbán ellen szavaztak, mert „O1G”, most pedig további másfél millióan jelezték, megunták, csömörük van a Fidesztől. Demokráciában ennyi idő után szinte elkerülhetetlen a bukás.

Váratlanul viszont csak a nemzeti oldalt érte, miután politikusai és közvélemény-kutatói győzelmi illúzióba ringatták.

A sok egyéb megoldás is lehet akár mind igaz. Például voltak ügyek. Hogyne lettek volna ennyi idő alatt? Nem úgy, nem azok és nem annyi, mint amennyit a nemzetközi ­lügenpresse összehazudozott, de voltak. Voltak rossz arcok. (A legrosszabb éppenséggel ott üvöltözik a köztévé riporterével e sorok írása közben, és kirúgásokat, patakvért ígér.) Volt gőg. Az idő előrehaladtával egyre nagyobb mellény. Pofátlan kérdésekre pofátlan válaszok. Sőt: a bukás oka lehet az őszülő haj meg a növekvő pocak is. Ám, hogy idáig mindezek külön-külön és együtt nem léptek át egy kritikus szintet, az abból is látszik, hogy

tizenhat évig egyre izmosodó kétharmados Fidesz-többség csücsült a parlamentben. Ami önmagában történelmi fegyvertény. Teljesítményét pedig akkor kezdik majd értékelni a most még ünneplő tiszás honfitársak, amikor Magyarország új helytartója vezényletével hamarosan kötél nélkül bungee jumpingolunk a szakadékba. Ott vár minket Európa.

Még föl sem kenték miniszterelnöknek, Magyar Péter máris bejelentette: hozzájárul az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitelhez, noha Zelenszkijék olajblokádja még tart. Megmondtuk, hogy erre készül? Meg. A 444 közben elkezdte az agymosást, miért fenntarthatatlan a védett benzinár – holott mikor a Tisza-vezér követelte, akkor még csujjogattak hozzá. Az Övcsatos egyik gazdasági „szakértője”, Raskó György zöldbáró máris az uniós követelések gyorsított ütemű teljesítéséről és az Orbán-kormány jóléti intézkedéseinek kivezetéséről értekezett az őt „Gyurizó” RTL-es riporternek. Gyurikám így, Gyurikám úgy. Raskó Gyuri végül szomorú szemmel közölte, az élelmiszeráraknál néhány százalékkal gyorsulhat az infláció, de hát: „Nem lehet elég korán elkezdeni a felkészítést erre.” Nem hát.