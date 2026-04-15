Lavrov elárulta, hogy melyik európai ország lesz a következő pufferzóna

Az orosz külügyminiszter szerint az Európai Unió militarizálódása rendkívül gyors ütemben zajlik, és egyre inkább a katonai szempontok határozzák meg a brüsszeli döntéshozatalt. Szergej Lavrov úgy látja, Brüsszel Szerbiát is Oroszország elleni pufferzónává alakítaná, amit szerbellenes lépésként értékelt. Figyelmeztetett: az orosz energia feladása új függőséget hozhat, és hosszú távon súlyos következményekkel járhat Európa számára.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 7:49
Az orosz külügyminiszter szerint az Európai Unió militarizálódása rendkívül gyors ütemben zajlik Forrás: AFP
Lavrov szerint az Európai Unióban riasztó ütemben zajlik a militarizálódás, és az uniós elit egyre nyíltabban a katonai irány erősítését tekinti fő feladatának. Az orosz külügyminiszter a kínai látogatása után arról beszélt, hogy Brüsszel veszélyes útra lépett. Állítása szerint az EU vezetése egyre inkább a fegyverkezést helyezi előtérbe a békés megoldások helyett – számolt be róla a TASZSZ forrásaira hivatkozva az Origo.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak, miután hivatalos látogatáson vett részt Kínában
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hivatalos látogatáson vett részt Kínában. Fotó: AFP

 

Lavrov: Riasztó ütemben zajlik a militarizálódás

Szergej Lavrov szerint a militarizáció nemcsak felgyorsult, hanem kifejezetten veszélyes irányt is vett az Európai Unióban. A külügyminiszter úgy látja, hogy Brüsszel lépései egyértelműen ebbe az irányba mutatnak.

A politikus Szerbia helyzetére kitérve azt állította: az EU célja, hogy az országot Oroszországgal szembeni pufferzónává alakítsa. 

Ezt azzal indokolta, hogy az uniós csatlakozás feltételei között – értelmezése szerint – szerepel Koszovó függetlenségének elismerése, valamint az Oroszország elleni szankciók teljes körű átvétele. Lavrov mindezt szerbellenes megközelítésként értékelte, hozzátéve, hogy Alekszandar Vucsics elutasítja az ilyen, oroszellenes feltételeket. A külügyminiszter a közel-keleti helyzetről is beszélt: szerinte a válság miatt több európai tisztviselő azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy halassza el az orosz energiaimport teljes leállítását.

Úgy véli, ha Európa feladja az orosz energiaforrásokat, akkor egy másik nagyhatalomtól válhat függővé.

 

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
