Lavrov elárulta, hogy melyik európai ország lesz a következő pufferzóna

Lavrov szerint az Európai Unióban riasztó ütemben zajlik a militarizálódás, és az uniós elit egyre nyíltabban a katonai irány erősítését tekinti fő feladatának. Az orosz külügyminiszter a kínai látogatása után arról beszélt, hogy Brüsszel veszélyes útra lépett. Állítása szerint az EU vezetése egyre inkább a fegyverkezést helyezi előtérbe a békés megoldások helyett – számolt be róla a TASZSZ forrásaira hivatkozva az Origo.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hivatalos látogatáson vett részt Kínában. Fotó: AFP

Lavrov: Riasztó ütemben zajlik a militarizálódás

Szergej Lavrov szerint a militarizáció nemcsak felgyorsult, hanem kifejezetten veszélyes irányt is vett az Európai Unióban. A külügyminiszter úgy látja, hogy Brüsszel lépései egyértelműen ebbe az irányba mutatnak.

A politikus Szerbia helyzetére kitérve azt állította: az EU célja, hogy az országot Oroszországgal szembeni pufferzónává alakítsa.

Ezt azzal indokolta, hogy az uniós csatlakozás feltételei között – értelmezése szerint – szerepel Koszovó függetlenségének elismerése, valamint az Oroszország elleni szankciók teljes körű átvétele. Lavrov mindezt szerbellenes megközelítésként értékelte, hozzátéve, hogy Alekszandar Vucsics elutasítja az ilyen, oroszellenes feltételeket. A külügyminiszter a közel-keleti helyzetről is beszélt: szerinte a válság miatt több európai tisztviselő azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy halassza el az orosz energiaimport teljes leállítását.