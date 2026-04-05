Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Orbán ViktorenergiaválságRobert Ficoorosz olaj
magyar

Soha nem látott energiaválság robog Európa felé, csak az olcsó orosz energia jelenthet megoldást + videó

Európa súlyos energiaválság felé sodródik, amelyet a háborúk és a brüsszeli energiapolitika egyaránt súlyosbítanak. Az ellátásbiztonság kulcsa az olcsó orosz energia visszatérése lenne a európai piacra, de erről az Európai Unió hallani sem akar. A Tisza Párt leválási terve pedig drasztikus következményekkel járna: az ezerforintos benzinár mellett évi legalább egymillió forintos többletterhet hozna a magyar családok számára.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 6:35
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
Európa energiabiztonsága idén tavaszára súlyos válságba került, hiszen a kontinens egyszerre kénytelen szembenézni a keleti ellátási útvonalak fizikai blokádjával és a közel-keleti importvonalak elvágásával is. Ráadásul a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték blokádja immár tartós állapottá vált, ami a közép-európai finomítókat – a magyar és szlovák létesítményeket – megfosztotta az évtizedek óta megszokott, stabil vezetékes forrástól. 

Soha nem látott energiaválság közeledik

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy Európa kritikus helyzetbe került. A kormányfő úgy fogalmazott: „soha nem látott pénzügyi és energetikai válság dörömböl Európa ajtaján”, amelyet az iráni háború és az elhibázott brüsszeli döntések tovább súlyosbítanak.

Azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel – mondta videójában Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Hangsúlyozta: „az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti”, ezért sürgős lépésekre van szükség. Mint mondta, „minden egyes nap számít”.

Az orosz energia visszatérése lehet csak a megoldás

A miniszterelnök egyértelművé tette: az ellátásbiztonság csak akkor garantálható, ha minden forrást igénybe vesz Európa. Úgy fogalmazott: 

azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel!

Hozzátette: „Brüsszelnek rá kell kényszerítenie Zelenszkij elnököt, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket”, és el kell vetni azokat a terveket, amelyek az orosz energiáról való leválást sürgetik.

Robert Fico is élesen bírálta az uniós irányvonalat. Mint mondta, az Európai Unió az energiabiztonság terén „kezd egy öngyilkos hajóhoz hasonlítani”, ezért „a józan ész visszatérésére” van szükség.

A szlovák kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta: „fel kell oldani az Oroszországból származó gáz- és olajimportot tiltó értelmetlen szankciókat”, és újra kell indítani a párbeszédet Oroszországgal.

Brüsszeli döntések és drágulás

Szijjártó Péter arra figyelmeztetett, hogy az Európai Bizottság tervei tovább súlyosbíthatják a helyzetet. Mint mondta, „április közepétől ezerforintos lehet a benzinár Magyarországon”, ha az EU kitiltja az orosz olajat.

Hozzátette: ez egy „európai öngyilkos kezdeményezés”, amely még nagyobb energiahiányhoz és áremelkedéshez vezethet. Szerinte már most is drámai energiaellátási válság és drámai energiaár-emelkedés várható.

 

Lázár János úgy fogalmazott: 

meg kell nyitni minden ország számára az oroszokkal való együttműködés lehetőségét, mert Európának olcsó orosz energiához kell jutnia.

A miniszter bírálta a Tisza Párt energiapolitikáját is, amely szerinte áremelést, adóemelést és privatizációt jelentene, és évente akár egymillió forintos terhet is jelenthet háztartásonként.

A kormányzati álláspont szerint a leválás következménye nemcsak a rezsiköltségek emelkedése lenne, hanem az üzemanyagárak drasztikus növekedése is, ami akár ezerforintos benzinárhoz vezethetne. 

Mindent egybeszámolva egy átlagos négytagú családnak a benzinköltsége havi 48.600 forinttal, a gázszámlája havi 31.000 forinttal, az áram számlája pedig havi 16.000 forinttal ugorna meg, azaz évi 1 millió forinttal fizetnénk többet a Tisza energiaterve miatt.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Nurphoto)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
