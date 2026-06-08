Borítókép: Horváth Aladár, a Roma Parlament elnöke (Forrás: MW)
Horváth Aladár: Hónapok óta hiába várnak válaszra Bódis Krisztától a roma értelmiségiek
Nyílt levélben fordult a kormányhoz és a roma ügyekért felelős döntéshozókhoz mintegy ötven roma értelmiségi, hogy a közösséget érintő legfontosabb kérdésekről egyeztessenek. A kezdeményezés egyik szervezője, Horváth Aladár szerint azonban a megkeresésekre hónapok óta nem érkezik érdemi válasz.
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