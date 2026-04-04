Energiaválság Európában – Így küzd a krízis begyűrűzése ellen a magyar kormány

A kormány számítása szerint a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár jelenleg havi közel 100 ezer forintos terhet vesz le a magyar családok válláról. A nemzetközi energiaválság közepette ezek nélkül drasztikusan megugranának a kiadások – olvasható a Világgazdaság hasábjain. Az iráni háború következményeinek hatására az elmúlt időszakban az energiaellátás vált Európa egyik legkritikusabb kérdésévé. A közel-keleti konfliktus soha nem látott árrobbanást és ezzel együtt bizonytalanságot okozott az Európai Unióban. Ebben a környezetben kulcsfontosságú szerepet játszik a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár. Több uniós kormány érdemi segítség helyett inkább spórolási tippeket osztogat, ami egyre nagyobb felháborodást vált ki az adott országok lakosságának körében.

A magyar kormány hatékony eszközökkel küzd az energiaválság hatásainak begyűrűzése ellen (Fotó: Karnok Csaba)

A kormányzati intézkedések nélkül komoly tehertételt jelentene az energiaválság a magyar családoknak

A számok egyértelműek: egy átlagos család havi költségei közel 100 ezer forinttal lennének magasabbak a jelenlegi intézkedések nélkül.

A benzin esetében ez havi 48 600 forintos többletet jelentene;

a gázszámla 31 ezer forinttal;

az áramszámla pedig 16 ezer forinttal nőne.

A helyzetet tovább nehezíti az orosz energia körüli politikai feszültség és az Ukrajna felől érkező ellátási bizonytalanság. A Barátság kőolajvezeték blokádja okozta problémák miatt az üzemanyag-ellátás is nyomás alá került. A kormány álláspontja szerint az alternatív forrásokra való gyors átállás hatalmas költségekkel járna, amit végső soron a lakosság fizetne meg.

Közben az árak Európa-szerte elszálltak. Március végi adatok szerint a dízel ára több országban 2,2 euró fölé emelkedett literenként, ami 900 forint feletti szintet jelent. Hollandiában, Németországban vagy Svédországban már ez az új valóság, de még a régiós országokban is jóval drágább az üzemanyag, mint Magyarországon.

Ezzel szemben itthon a benzin ára 595 forint, a dízelé 615 forint körül alakul. A különbség nem csak statisztika: ez az, ami havi szinten tízezreket hagy a családoknál.

A kormány szerint a rendszer fenntartását az is segíti, hogy stratégiai ágazatokban erős hazai szereplők működnek, mint a Mol és az MVM. Ezek stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítanak az energiaellátásban.