Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

energiaválságvédett árrezsicsökkentés

Energiaválság Európában – Így küzd a krízis begyűrűzése ellen a magyar kormány

Az iráni háború és a Baratság vezeték ukrán blokádja komoly tehertételt jelentene a magyar családoknak a kormányzati intézkedések nélkül. A begyűrűző energiaválság hatásainak kivédésében a magyar kormány élen jár az Európai Unióban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 15:01
Fotó: Havran Zoltán
A kormány számítása szerint a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár jelenleg havi közel 100 ezer forintos terhet vesz le a magyar családok válláról. A nemzetközi energiaválság közepette ezek nélkül drasztikusan megugranának a kiadások – olvasható a Világgazdaság hasábjain. Az iráni háború következményeinek hatására az elmúlt időszakban az energiaellátás vált Európa egyik legkritikusabb kérdésévé. A közel-keleti konfliktus soha nem látott árrobbanást és ezzel együtt bizonytalanságot okozott az Európai Unióban. Ebben a környezetben kulcsfontosságú szerepet játszik a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár. Több uniós kormány érdemi segítség helyett inkább spórolási tippeket osztogat, ami egyre nagyobb felháborodást vált ki az adott országok lakosságának körében.

energiaválság
A magyar kormány hatékony eszközökkel küzd az energiaválság hatásainak begyűrűzése ellen (Fotó: Karnok Csaba)

A kormányzati intézkedések nélkül komoly tehertételt jelentene az energiaválság a magyar családoknak 

A számok egyértelműek: egy átlagos család havi költségei közel 100 ezer forinttal lennének magasabbak a jelenlegi intézkedések nélkül.

A benzin esetében ez havi 48 600 forintos többletet jelentene;

a gázszámla 31 ezer forinttal;

az áramszámla pedig 16 ezer forinttal nőne.

A helyzetet tovább nehezíti az orosz energia körüli politikai feszültség és az Ukrajna felől érkező ellátási bizonytalanság. A Barátság kőolajvezeték blokádja okozta problémák miatt az üzemanyag-ellátás is nyomás alá került. A kormány álláspontja szerint az alternatív forrásokra való gyors átállás hatalmas költségekkel járna, amit végső soron a lakosság fizetne meg.

Közben az árak Európa-szerte elszálltak. Március végi adatok szerint a dízel ára több országban 2,2 euró fölé emelkedett literenként, ami 900 forint feletti szintet jelent. Hollandiában, Németországban vagy Svédországban már ez az új valóság, de még a régiós országokban is jóval drágább az üzemanyag, mint Magyarországon.

Ezzel szemben itthon a benzin ára 595 forint, a dízelé 615 forint körül alakul. A különbség nem csak statisztika: ez az, ami havi szinten tízezreket hagy a családoknál.

A kormány szerint a rendszer fenntartását az is segíti, hogy stratégiai ágazatokban erős hazai szereplők működnek, mint a Mol és az MVM. Ezek stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítanak az energiaellátásban.

A vita ugyanakkor nem csillapodik: Brüsszel régóta szorgalmazza a hatósági árak kivezetését. A kormány szerint ez a rezsicsökkentés végét jelentené, ami drasztikus költségnövekedést hozna. Számításaik alapján a jelenlegi éves 250-350 ezer forintos rezsiszint akár egymillió forintra is emelkedhetne.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
