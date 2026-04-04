Gulyás Gergely: Súlyos energiaválság közeleg

„Európában súlyos energiaválság közeledik, az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti” – írja bejegyzésében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Súlyos energiaválság közeledik Európában – figyelmeztetett Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: Orbán Viktor és Robert Fico egyeztetése után egyértelművé vált, hogy változásra van szükség az európai energiapolitikában. A felek a szankciók felfüggesztését, a Barátság kőolajvezeték megnyitását, valamint a brüsszeli irányvonal elutasítását sürgetik.
Orbán Viktor a mai napon Robert Ficóval egyeztetett, az alábbi álláspontot megfogalmazva:
- Az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel,
- Zelenszkij elnök azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket,
- Vissza kell utasítani az orosz energiáról való leválásról és a drágább brüsszeli energiapolitikára való átállásról szóló terveket,
- A Tisza energiaátállási tervére nemet kell mondani, mert Magyarországnak ma stabilitásra és biztonságra van szüksége
– tette hozzá Gulyás Gergely.
Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI Fotószerkesztőség)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!