Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Gulyás Gergely: Súlyos energiaválság közeleg

Súlyos energiaválság közeledik Európában – figyelmeztetett Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: Orbán Viktor és Robert Fico egyeztetése után egyértelművé vált, hogy változásra van szükség az európai energiapolitikában. A felek a szankciók felfüggesztését, a Barátság kőolajvezeték megnyitását, valamint a brüsszeli irányvonal elutasítását sürgetik.

2026. 04. 04. 15:57
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Európában súlyos energiaválság közeledik, az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti” – írja bejegyzésében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Orbán Viktor a mai napon Robert Ficóval egyeztetett, az alábbi álláspontot megfogalmazva:

  • Az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel,
  • Zelenszkij elnök azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket,
  • Vissza kell utasítani az orosz energiáról való leválásról és a drágább brüsszeli energiapolitikára való átállásról szóló terveket,
  • A Tisza energiaátállási tervére nemet kell mondani, mert Magyarországnak ma stabilitásra és biztonságra van szüksége

 – tette hozzá Gulyás Gergely.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
