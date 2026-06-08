Borítókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
Megható hangfelvétel: a mentésirányító telefonon vezényelte le az edzőtermi életmentést
Drámai pillanatok játszódtak le egy budapesti edzőteremben, ahol edzés közben hirtelen összeesett egy negyven év körüli férfi, a légzése is leállt. A helyszínen lévő sportolók a mentésirányító telefonos utasításait követve azonnal megkezdték az újraélesztést, a gyors és szakszerű életmentés pedig végül sikerre vezetett.
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