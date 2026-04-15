Hatalmas bejelentést tett a háború végéről Trump: erre várt a világ + videó

Donald Trump amerikai elnök egy szerdán adásba kerülő interjúban azt nyilatkozta, hogy „nagyon közel van" az Irán elleni háború vége. Az ENSZ főtitkára bizakodóan nyilatkozott az amerikai-iráni tárgyalások várható újraindulásáról.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 6:43
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Azt hiszem, majdnem vége, igen. Úgy értem, nagyon közel áll a végéhez. Ezt mondta Donald Trump a Fox Business műsorvezetőjének, Maria Bartiromónak, amikor arról kérdezték, hogy „vége" van-e a háborúnak. Az interjú videórészlete az X közösségi médiára került föl.

Előzőleg Bartiromo egy Instagram-videóban azt nyilatkozta, hogy Donald Trump az interjú során többször is múlt időben utalt az iráni háborúra, mire az újságíró rákérdezett: „Vége van?" Erre azt válaszolta: 

Vége van.

A hétvégén tárgyalásokat folytattak a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban az Irán elleni, február 28-án kezdődött amerikai-izraeli háború végleges lezárásáról, de nem sikerült megállapodni. Az érintett politikusok szerint erőfeszítések folynak egy újabb tárgyalási forduló megtartására.

Donald Trump kedden derűlátóan nyilatkozott az amerikai-iráni tárgyalások újraindításának kilátásaival kapcsolatban. Szerinte azok két napon belül Pakisztánban újraindulhatnak.

António Guterres, az ENSZ főtitkára kedden azt nyilatkozta, hogy nagy valószínűséggel folytatódnak a tárgyalások Washington és Teherán között. A világszervezet vezetője az ENSZ székházában újságíróknak elmondta: 

A jelek szerint nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a tárgyalások újraindulnak.

Közölte továbbá, hogy kedden találkozott Muhammad Isak Dár pakisztáni miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel, de a megbeszélésről részleteket nem árult el.




 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
