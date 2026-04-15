Hatalmas bejelentést tett a háború végéről Trump: erre várt a világ + videó

Azt hiszem, majdnem vége, igen. Úgy értem, nagyon közel áll a végéhez. Ezt mondta Donald Trump a Fox Business műsorvezetőjének, Maria Bartiromónak, amikor arról kérdezték, hogy „vége" van-e a háborúnak. Az interjú videórészlete az X közösségi médiára került föl.
Előzőleg Bartiromo egy Instagram-videóban azt nyilatkozta, hogy Donald Trump az interjú során többször is múlt időben utalt az iráni háborúra, mire az újságíró rákérdezett: „Vége van?" Erre azt válaszolta:
Vége van.
A hétvégén tárgyalásokat folytattak a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban az Irán elleni, február 28-án kezdődött amerikai-izraeli háború végleges lezárásáról, de nem sikerült megállapodni. Az érintett politikusok szerint erőfeszítések folynak egy újabb tárgyalási forduló megtartására.
