Hatalmas bejelentést tett a háború végéről Trump: erre várt a világ + videó

Azt hiszem, majdnem vége, igen. Úgy értem, nagyon közel áll a végéhez. Ezt mondta Donald Trump a Fox Business műsorvezetőjének, Maria Bartiromónak, amikor arról kérdezték, hogy „vége" van-e a háborúnak. Az interjú videórészlete az X közösségi médiára került föl.

Előzőleg Bartiromo egy Instagram-videóban azt nyilatkozta, hogy Donald Trump az interjú során többször is múlt időben utalt az iráni háborúra, mire az újságíró rákérdezett: „Vége van?" Erre azt válaszolta:

Vége van.

Maria Bartiromo Interviews President Trump. A vid clip about the Iran war.



President Trump says the war with Iran is "close to over."



The full interview airs on Mornings with Maria on Fox Business at 6 AM. pic.twitter.com/bKadH9qQJf — SANTINO (@TheRealSantino) April 15, 2026

A hétvégén tárgyalásokat folytattak a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban az Irán elleni, február 28-án kezdődött amerikai-izraeli háború végleges lezárásáról, de nem sikerült megállapodni. Az érintett politikusok szerint erőfeszítések folynak egy újabb tárgyalási forduló megtartására.