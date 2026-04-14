Donald Trump: Orbán Viktor jó munkát végzett

A Coriere della Sera olasz lapnak adott interjújában Donald Trump amerikai elnök beszélt a magyar választási eredményről is.

Donald Trump elmondta véleményét a magyar választási eredményről

A lapnak nyilatkozva elmondta, Orbán Viktor a barátja volt.

Rendes ember, jó munkát végzett a migráció terén. Nem engedte, hogy odamenjenek és tönkretegyék az országot, ahogyan Olaszországban (történt)

– fogalmazott.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, J. D. Vance amerikai alelnök a Fox Newsnak adott interjújában beszélt a magyarországi választásokról és Orbán Viktor támogatásáról, hangsúlyozva: nem a győzelembe vetett hit, hanem a hosszú ideje fennálló partnerség indokolták a kiállást a magyar miniszterelnök mellett.