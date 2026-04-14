Donald Trump: Orbán Viktor jó munkát végzett

Az amerikai elnök egy olasz lapnak nyilatkozott. Donald Trump elmondta véleményét a magyar választási eredményről.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 22:27
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Coriere della Sera olasz lapnak adott interjújában Donald Trump amerikai elnök beszélt a magyar választási eredményről is. 

Fotó: AFP

A lapnak nyilatkozva elmondta, Orbán Viktor a barátja volt. 

Rendes ember, jó munkát végzett a migráció terén. Nem engedte, hogy odamenjenek és tönkretegyék az országot, ahogyan Olaszországban (történt)

– fogalmazott. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, J. D. Vance amerikai alelnök a Fox Newsnak adott interjújában beszélt a magyarországi választásokról és Orbán Viktor támogatásáról, hangsúlyozva: nem a győzelembe vetett hit, hanem a hosszú ideje fennálló partnerség indokolták a kiállást a magyar miniszterelnök mellett.

Vance az interjúban arról beszélt, hogy amerikai részről nem azért támogatták Orbán Viktort, mert biztosak voltak a választási győzelmében, hanem mert „helyesnek tartottuk kiállni olyan ember mellett, aki hosszú ideje kiállt mellettünk” – mondta Vance.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
