Vance: Orbán Viktor Amerika szövetségese – „nem volt hiábavaló kiállni mellette”

Mint fogalmazott, Orbán Viktor hosszú időn keresztül megbízható partnernek számított Washington számára, nemcsak politikai, hanem személyes szinten is. Vance szerint a döntés mögött elsősorban az amerikai érdekek álltak, nem pedig az európai vagy orosz geopolitikai szempontok.

„Ez nem Oroszországról szólt, és nem is Európáról, hanem az Egyesült Államokról” – emelte ki, hozzátéve, hogy Orbán Viktor „jó partnere volt” mind neki, mind az amerikai elnöknek, illetve általában az Egyesült Államoknak.

Vance szerint a támogatás nem pusztán politikai szimpátián alapult, hanem egy konkrét együttműködés eredménye volt: Orbán Viktor rendszeresen az amerikai gazdasági érdekek mentén foglalt állást a brüsszeli döntéshozatalban. Az amerikai politikus ezt úgy fogalmazta meg, hogy „az amerikai érdekeket lényegében egyedül Orbán Viktor képviselte a szavazások során”.