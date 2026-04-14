Vance: Orbán Viktor Amerika szövetségese – „nem volt hiábavaló kiállni mellette”

J. D. Vance a Fox Newsnak adott interjújában beszélt a magyarországi választásokról és Orbán Viktor támogatásáról, hangsúlyozva: nem a győzelembe vetett hit, hanem a hosszú ideje fennálló partnerség indokolták a kiállást a magyar miniszterelnök mellett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 8:09
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és J.D. Vance amerikai alelnök (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
Vance az interjúban arról beszélt, hogy amerikai részről nem azért támogatták Orbán Viktort, mert biztosak voltak a választási győzelmében, hanem mert „helyesnek tartottuk kiállni olyan ember mellett, aki hosszú ideje kiállt mellettünk” – mondta Vance.

Mint fogalmazott, Orbán Viktor hosszú időn keresztül megbízható partnernek számított Washington számára, nemcsak politikai, hanem személyes szinten is. Vance szerint a döntés mögött elsősorban az amerikai érdekek álltak, nem pedig az európai vagy orosz geopolitikai szempontok.

„Ez nem Oroszországról szólt, és nem is Európáról, hanem az Egyesült Államokról” – emelte ki, hozzátéve, hogy Orbán Viktor „jó partnere volt” mind neki, mind az amerikai elnöknek, illetve általában az Egyesült Államoknak.

Vance szerint a támogatás nem pusztán politikai szimpátián alapult, hanem egy konkrét együttműködés eredménye volt: Orbán Viktor rendszeresen az amerikai gazdasági érdekek mentén foglalt állást a brüsszeli döntéshozatalban. Az amerikai politikus ezt úgy fogalmazta meg, hogy „az amerikai érdekeket lényegében egyedül Orbán Viktor képviselte a szavazások során”.

Az amerikai politikus ugyanakkor sajnálatát fejezte ki Orbán Viktor veresége miatt, de jelezte: Washington a jövőben is együtt fog működni Magyarország következő miniszterelnökével.

Vance szerint a látogatás és a támogatás így sem volt hiábavaló. Úgy véli, fontos kiállni azok mellett a partnerek mellett, akik korábban az Egyesült Államok oldalán álltak – még akkor is, ha végül nem sikerül győzelmet aratniuk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
