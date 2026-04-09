Vance köszönetet mondott a magyaroknak, Trump Orbán Viktor mellett + videó

J. D. Vance a repülőtéren köszönetet mondott Orbán Viktornak és a magyar embereknek, majd arról beszélt, hogy szerinte a brüsszeli bürokrácia megpróbálja befolyásolni a magyar választásokat, amit abszurdnak nevezett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 10:19
J.D. Vance szerint Orbán Viktor egy igazi vezető
J.D. Vance amerikai alelnök Forrás: AFP
„Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, de legfőképpen a magyar embereknek, hogy ilyen vendégszeretők és kedvesek voltak” – fogalmazott J. D. Vance amerikai alelnök, akinek szavait Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője osztotta meg Instagram-oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök és J.D. Vance az Egyesült Államok alelnöke
Orbán Viktor miniszterelnök és J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke Fotó: AFP

Vance hangsúlyozta: látogatásuk egyik fő célja az volt, hogy „ellensúlyozzuk a brüsszeli bürokráciából érkező propagandát”.

Az amerikai alelnök élesen bírálta az Európai Unió működését is, amikor úgy fogalmazott: „Még soha nem láttam olyat, hogy az EU bürokráciája megpróbál költségeket ráterhelni a magyar emberekre azért, hogy befolyásolja egy választás eredményét.”

Hozzátette: „Szerintem ez abszurd. Az elnök szerint is abszurd”.

Vance kiemelte, hogy Orbán Viktor teljes támogatását élvezi Washington részéről: 

Viktor nyilvánvalóan teljes mértékben élvezi az elnök támogatását, az én támogatásomat is, és a legjobbakat kívánjuk neki és a magyar embereknek!

Az alelnök végül személyes hangvételben zárta mondandóját: „Szomorú vagyok, hogy el kell mennem, de örülök, hogy hazatérhetek.”

Borítókép: J.D. Vance amerikai alelnök (Fotó: AFP)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu