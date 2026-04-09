„Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, de legfőképpen a magyar embereknek, hogy ilyen vendégszeretők és kedvesek voltak” – fogalmazott J. D. Vance amerikai alelnök, akinek szavait Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője osztotta meg Instagram-oldalán.
Vance köszönetet mondott a magyaroknak, Trump Orbán Viktor mellett + videó
J. D. Vance a repülőtéren köszönetet mondott Orbán Viktornak és a magyar embereknek, majd arról beszélt, hogy szerinte a brüsszeli bürokrácia megpróbálja befolyásolni a magyar választásokat, amit abszurdnak nevezett.
Vance hangsúlyozta: látogatásuk egyik fő célja az volt, hogy „ellensúlyozzuk a brüsszeli bürokráciából érkező propagandát”.
Az amerikai alelnök élesen bírálta az Európai Unió működését is, amikor úgy fogalmazott: „Még soha nem láttam olyat, hogy az EU bürokráciája megpróbál költségeket ráterhelni a magyar emberekre azért, hogy befolyásolja egy választás eredményét.”
További Külföld híreink
Hozzátette: „Szerintem ez abszurd. Az elnök szerint is abszurd”.
Vance kiemelte, hogy Orbán Viktor teljes támogatását élvezi Washington részéről:
Viktor nyilvánvalóan teljes mértékben élvezi az elnök támogatását, az én támogatásomat is, és a legjobbakat kívánjuk neki és a magyar embereknek!
Az alelnök végül személyes hangvételben zárta mondandóját: „Szomorú vagyok, hogy el kell mennem, de örülök, hogy hazatérhetek.”
További Külföld híreink
Borítókép: J.D. Vance amerikai alelnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!