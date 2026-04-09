A Tűzfalcsoport friss elemzése szerint a német kormány részéről megfogalmazott bírálat több szempontból is vitatható. Berlin visszautasította J. D. Vance kijelentését, miszerint Brüsszel beavatkozhat a magyar választásokba. A német kormány helyettes szóvivője, Sebastian Hille úgy fogalmazott: „visszautasítjuk az amerikai alelnök vádját az EU állítólagos beavatkozásáról”. A portál ugyanakkor azt állítja: a közelmúlt eseményei alapján ez az értékelés nem teljes.
Súlyosan csúsztat a berlini kormány amerikai alelnöknek címzett kritikája
J. D. Vance amerikai alelnök – a brüsszeli bürokratákat külön is megemlítve – azt mondta Budapesten, hogy elképesztő külső titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyarországi választási kampányba, ezt a német kormány visszautasította. A Tűzfalcsoport szerint azonban Berlin válasza több ponton is vitatható.
Az Európai Unió vezető politikusai az elmúlt hetekben „példátlanul éles” kritikákat fogalmaztak meg Magyarországgal szemben, amelyek túlmutatnak a szokásos diplomáciai kereteken, és a magyar belpolitikai folyamatokra is hatással lehetnek.
A március 19-i EU-csúcs után több vezető is kemény hangvételben reagált Magyarország vétójára. António Costa például kijelentette: „senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit”, míg Emmanuel Macron „példátlannak” nevezte a helyzetet – emlékeztet a Tűzfalcsoport.
A német kormány részéről Friedrich Merz „durva hűtlenségként” jellemezte a magyar lépést, és úgy fogalmazott: „ez mély nyomot hagy” az EU és Magyarország kapcsolatában. Az elemzés szerint ezek a kijelentések jól mutatják, hogy a kritika intenzitása messze meghaladja a megszokott politikai viták kereteit.
A cikk kitér arra is, hogy az Európai Parlamentben több képviselő a magyar belpolitikai folyamatokra, sőt a választási kampányra is utalt. Ez a jelenség erősíti azt a képet, hogy az uniós politikai térben zajló viták közvetett módon befolyásolhatják a magyar választásokat.
A német kormány álláspontja, amely szerint nincs szó beavatkozásról, „nem áll teljes összhangban a nyilvánosan elhangzott politikai nyilatkozatokkal”, ezért a bírálat pontossága megkérdőjelezhető.
Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti képzési központjában (Fotó: MTI)
