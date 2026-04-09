Súlyosan csúsztat a berlini kormány amerikai alelnöknek címzett kritikája

J. D. Vance amerikai alelnök – a brüsszeli bürokratákat külön is megemlítve – azt mondta Budapesten, hogy elképesztő külső titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyarországi választási kampányba, ezt a német kormány visszautasította. A Tűzfalcsoport szerint azonban Berlin válasza több ponton is vitatható.

2026. 04. 09. 9:53
J.D. Vance amerikai alelnök a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti képzési központjában Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A Tűzfalcsoport friss elemzése szerint a német kormány részéről megfogalmazott bírálat több szempontból is vitatható. Berlin visszautasította J. D. Vance kijelentését, miszerint Brüsszel beavatkozhat a magyar választásokba. A német kormány helyettes szóvivője, Sebastian Hille úgy fogalmazott: „visszautasítjuk az amerikai alelnök vádját az EU állítólagos beavatkozásáról”. A portál ugyanakkor azt állítja: a közelmúlt eseményei alapján ez az értékelés nem teljes.

J.D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten
J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Az Európai Unió vezető politikusai az elmúlt hetekben „példátlanul éles” kritikákat fogalmaztak meg Magyarországgal szemben, amelyek túlmutatnak a szokásos diplomáciai kereteken, és a magyar belpolitikai folyamatokra is hatással lehetnek.

A március 19-i EU-csúcs után több vezető is kemény hangvételben reagált Magyarország vétójára. António Costa például kijelentette: „senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit”, míg Emmanuel Macron „példátlannak” nevezte a helyzetet – emlékeztet a Tűzfalcsoport.

A német kormány részéről Friedrich Merz „durva hűtlenségként” jellemezte a magyar lépést, és úgy fogalmazott: „ez mély nyomot hagy” az EU és Magyarország kapcsolatában. Az elemzés szerint ezek a kijelentések jól mutatják, hogy a kritika intenzitása messze meghaladja a megszokott politikai viták kereteit.

A cikk kitér arra is, hogy az Európai Parlamentben több képviselő a magyar belpolitikai folyamatokra, sőt a választási kampányra is utalt. Ez a jelenség erősíti azt a képet, hogy az uniós politikai térben zajló viták közvetett módon befolyásolhatják a magyar választásokat.

A német kormány álláspontja, amely szerint nincs szó beavatkozásról, „nem áll teljes összhangban a nyilvánosan elhangzott politikai nyilatkozatokkal”, ezért a bírálat pontossága megkérdőjelezhető.

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti képzési központjában (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
