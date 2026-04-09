Súlyosan csúsztat a berlini kormány amerikai alelnöknek címzett kritikája

A német kormány részéről Friedrich Merz „durva hűtlenségként” jellemezte a magyar lépést, és úgy fogalmazott: „ez mély nyomot hagy” az EU és Magyarország kapcsolatában. Az elemzés szerint ezek a kijelentések jól mutatják, hogy a kritika intenzitása messze meghaladja a megszokott politikai viták kereteit.

A cikk kitér arra is, hogy az Európai Parlamentben több képviselő a magyar belpolitikai folyamatokra, sőt a választási kampányra is utalt. Ez a jelenség erősíti azt a képet, hogy az uniós politikai térben zajló viták közvetett módon befolyásolhatják a magyar választásokat.

A német kormány álláspontja, amely szerint nincs szó beavatkozásról, „nem áll teljes összhangban a nyilvánosan elhangzott politikai nyilatkozatokkal”, ezért a bírálat pontossága megkérdőjelezhető.