Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

J. D. Vance Orbán Viktor győzelmét várja, Zelenszkij fenyegetése botrányos + videó

Az amerikai alelnök budapesti látogatása határozta meg a nap politikai történéseit: J. D. Vance Orbán Viktor győzelmét várja vasárnap, élesen bírálta a külföldi beavatkozási kísérleteket, kiállt a magyar energiapolitika mellett, és elfogadhatatlannak nevezte Volodimir Zelenszkij fenyegetését.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 1:00
J.D. Vance amerikai alelnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel a tárgyalásuk után tartott sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. április 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
J. D. Vance budapesti látogatása határozta meg a nap legfontosabb politikai eseményeit: az amerikai alelnök több megszólalásában is egyértelművé tette, hogy Orbán Viktor mellett áll a vasárnapi parlamenti választás előtt.

Orbán Viktor és J. D. Vance. Fotó: AFP

Orbán Viktor győzelmét várja

Vance az Indexnek adott interjújában kijelentette, hogy Orbán Viktor győzelmét várja, amit a magyarok szuverenitás iránti elkötelezettségével indokolt. Úgy fogalmazott, a választók nem Brüsszelre vagy Washingtonra, hanem saját akaratukra hallgatnak majd.

Az amerikai alelnök több alkalommal is bírálta a külföldi beavatkozási kísérleteket. 

A Mathias Corvinus Collegiumban tartott beszédében hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy külső szereplők – legyenek azok brüsszeli bürokraták vagy más államok – nyomást gyakoroljanak a magyar választókra.

Külön kitért arra is, hogy szerinte kettős mérce érvényesül: míg az ő budapesti látogatását egyesek beavatkozásként értékelik, addig az Európai Unió gazdasági nyomásgyakorlását vagy Ukrajna lépéseit nem tekintik annak.

Zelenszkij fenyegetése botrányos

A nap egyik legnagyobb visszhangot kiváltó kijelentése az volt, amikor Vance elfogadhatatlannak nevezte Volodimir Zelenszkij korábbi megjegyzését, amelyben az ukrán elnök Orbán Viktort fenyegette. 

Az amerikai alelnök szerint „botrányos”, ha egy külföldi vezető egy szövetséges ország miniszterelnökét fenyegeti.

Energia és szuverenitás

Az energiapolitika kérdésében is világos álláspontot képviselt: Magyarországot példaként említette Európa számára, és hangsúlyozta, hogy az energiafüggetlenség kulcsfontosságú a gazdasági stabilitás szempontjából.

A magyar–amerikai kapcsolatok erősödésére utalva Vance kiemelte, hogy Orbán Viktor fontos partner az Egyesült Államok számára, különösen az orosz–ukrán háború lezárását célzó törekvésekben.

Szijjártó: Durva beavatkozás zajlik

A nap során Szijjártó Péter is megszólalt, aki szerint példátlanul erős külföldi beavatkozás zajlik a magyar választási kampányban. A külügyminiszter hangsúlyozta: Brüsszel, Berlin és Kijev egyaránt érdekelt a választások befolyásolásában.

Energiaválság és brüsszeli nyomás

Közben az energiapolitikai viták is erősödtek: brüsszeli javaslatok szerint kivezetnék az üzemanyagok védett árát, miközben több tagállam új adókat vetne ki az energiacégekre. Szijjártó Péter figyelmeztetett: az európai döntések akár ellátási problémákhoz és drasztikus áremelkedéshez is vezethetnek.

Nemzetközi feszültségek árnyékában

A nemzetközi fejlemények az energiapiacot is megmozgatták: Donald Trump iráni tűzszüneti bejelentését követően meredeken csökkent az olaj ára, miután a piac a Hormuzi-szoros újranyitására reagált.

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök Orbán Viktor miniszterelnökkel a tárgyalásuk után tartott sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban 2026. április 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekbihari zoltán

Bihari Zoltán Tisza-jelölt

Bayer Zsolt avatarja

Egy aljas, mocsok gazember vagy, Bihari Zoltán. Egy Lenin-fiú.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
