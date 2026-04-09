J. D. Vance Orbán Viktor győzelmét várja, Zelenszkij fenyegetése botrányos + videó

Orbán Viktor győzelmét várja

Vance az Indexnek adott interjújában kijelentette, hogy Orbán Viktor győzelmét várja, amit a magyarok szuverenitás iránti elkötelezettségével indokolt. Úgy fogalmazott, a választók nem Brüsszelre vagy Washingtonra, hanem saját akaratukra hallgatnak majd.

Az amerikai alelnök több alkalommal is bírálta a külföldi beavatkozási kísérleteket.

A Mathias Corvinus Collegiumban tartott beszédében hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy külső szereplők – legyenek azok brüsszeli bürokraták vagy más államok – nyomást gyakoroljanak a magyar választókra.

Külön kitért arra is, hogy szerinte kettős mérce érvényesül: míg az ő budapesti látogatását egyesek beavatkozásként értékelik, addig az Európai Unió gazdasági nyomásgyakorlását vagy Ukrajna lépéseit nem tekintik annak.

Zelenszkij fenyegetése botrányos

A nap egyik legnagyobb visszhangot kiváltó kijelentése az volt, amikor Vance elfogadhatatlannak nevezte Volodimir Zelenszkij korábbi megjegyzését, amelyben az ukrán elnök Orbán Viktort fenyegette.