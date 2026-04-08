Rapid extra – Tisztelet a magyar nemzet és a kormány iránt + videó

Tóth Tamás Antal viccesen, áthallással ütötte fel az adást, elmondta, hogy semmiféle tudatmódosítóhoz, sőt még az asztalon elhelyezett vizespoharakhoz sem nyúltak, így józanul tudnak mindenről beszélni.

Fekete Rajmund szerint

J.D.Vance amerikai alelnök látogatásának üzenete valóban az volt, hogy a Trump-adminisztráció nemcsak, hogy támogatja a kormány törekvéseit, de kiáll hazánk mellett, és mindenkit arra buzdít, ha azt szeretnék, hogy Magyarország továbbra is szuverén úton haladjon tovább, ahol tényleg a magyar érdek az első, akkor a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor a biztos választás.

Mint fogalmazott, ez volt talán a fő üzenet az amerikai adminisztráció részéről. A másik talán az, hogy bebizonyította az alelnök, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorukat élik. Kiemelte azt is, hogy eljött hozzánk az alelnök személyében egy jövőbeli amerikai elnökaspiráns, akinek nagy esélye van arra, hogy ő legyen az Amerikai Egyesült Államok következő republikánus elnöke.

Az, hogy Marco Rubio külügyminiszter is hazánkba érkezett, Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban járt, és meghívták a Béketanácsba, ez mind azt jelenti, nagyon komolyan veszik a magyar miniszterelnököt,

ami annak köszönhető, amit Orbán Viktor az elmúlt 16 évben tett, még akkor is, ha óriási ellenszélben kellett neki ezt a politikát végigvinnie – gondoljunk csak a migrációra vagy az orosz–ukrán háború kitörése óta tett béketörekvéseire.

Fekete Rajmund egy harmadik szálat is behozott, amikor JD Vance egy nagyon erős üzenetet fogalmazott meg Brüsszelnek, amikor azt mondta: eddig és ne tovább, ne próbálják befolyásolni a soron következő magyar választást, bízzák a döntést a magyar emberek bölcsességére, és fejezzék be azt a titkosszolgálati műveletet, ami az országunk ellen zajlik szisztematikusan, sőt Kijevnek is üzent.

Az adásban szó esett JD Vance szókimondásáról, határozott véleményéről, tiszta és egyenes kiállásáról, nehéz gyermekkoráról, életútjáról, ami meghatározta, hogy ilyen politikussá vált, és ő lett az Egyesült Államok második embere. Nem mentek el amellett sem, hogy Trump elnököt telefonon hívta az alelnök a beszéde előtt, kihangosítva a közönségnek.