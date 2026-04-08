Hetek óta nem látott szintre került az olaj ára

Az elnök Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

Donalt Trump arról is beszámolt, hogy döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával, akik arra kérték, hogy az Irán ellen kilátásba helyezett pusztító légicsapástól tekintsen el átmeneti időre, amiért cserébe Irán teljes mértékben és azonnal megnyitja a Hormuzi-szorost és garantálja annak biztonságát.

A tűzszüneti megállapodás hírére az olaj ára is kedvezően reagált

Az olajárak Trump elnök tűzszüneti bejelentése óta meredeken zuhantak, és jelenleg jóval 100 dollár alatt mozognak hordónként.

Ye Lin, a Rystad Energy kutatócég munkatársa arról számolt be, hogy a kereskedők rendkívül figyelmesen követték ezt a pillanatot, várva a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására vonatkozó konkrét kötelezettségvállalást – írta cikkében a BBC.

Elmondta, hogy a Perzsa-öbölbeli hajózást fenyegető kockázatok miatt bekövetkezett legutóbbi olajár-emelkedés nagy része a bejelentés után szinte azonnal összeomlott.