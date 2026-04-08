Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.
Hetek óta nem látott szintre került az olaj ára
Az olajárak jelentősen csökkentek Donald Trump tűzszüneti bejelentését követően, és jóval, az elmúlt napokban tapasztalt ár alatt kereskednek hordónként. A piaci reakciót elsősorban a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos várakozások befolyásolták.
Az elnök Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.
Donalt Trump arról is beszámolt, hogy döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával, akik arra kérték, hogy az Irán ellen kilátásba helyezett pusztító légicsapástól tekintsen el átmeneti időre, amiért cserébe Irán teljes mértékben és azonnal megnyitja a Hormuzi-szorost és garantálja annak biztonságát.
A tűzszüneti megállapodás hírére az olaj ára is kedvezően reagált
Ye Lin, a Rystad Energy kutatócég munkatársa arról számolt be, hogy a kereskedők rendkívül figyelmesen követték ezt a pillanatot, várva a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására vonatkozó konkrét kötelezettségvállalást – írta cikkében a BBC.
Elmondta, hogy a Perzsa-öbölbeli hajózást fenyegető kockázatok miatt bekövetkezett legutóbbi olajár-emelkedés nagy része a bejelentés után szinte azonnal összeomlott.
Az elkövetkező 48 órában minden olyan hír, amely arról szól, hogy az első tartályhajó biztonságosan áthaladt-e a szoroson, hatással lesz az árakra
– tette hozzá Ye.
De időbe telik, mire az autósok megérzik a könnyebbséget a benzinkutaknál.
Megjegyezte, hogy nem minden ország állítja be naponta a benzinárakat, így az olajárak esésének gyorsasága nagyban függ attól, hogy a hajózás újraindulásával mennyi olaj kerül forgalomba a Perzsa-öbölből.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
