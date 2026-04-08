J. D. Vance Orbán Viktor győzelmét várja vasárnap

Vance a várakozását elsősorban a magyar nép demokráciához való ragaszkodására alapozza: a magyarok maguk akarnak dönteni a sorsukról, és nem fognak hallgatni sem brüsszeli bürokratákra, sem külföldi politikusokra. Szerinte szégyenteljes, ahogyan Orbánnal bánnak nemzetközi szinten, mert ez valójában a magyar embereket sújtja. Kiemelte, hogy a brüsszeli bürokraták megpróbálják ellenségükké tenni Orbánt, és az energiaárak emelésével befolyásolni a választásokat – ám a választók átlátnak ezen a próbálkozáson.

Szerintem Viktor jó munkát végzett a magyar emberek érdekében, ezért győz majd

– mondta Vance az Indexnek.

Az ellenzékről (köztük a Tisza Pártról és Magyar Péterről) keveset mondott, elismerte, hogy „nem tud róla sokat”, és hangsúlyozta:

látogatásának célja egyértelműen Orbán támogatása, nem az ellenzék megismerése.

Orbán nemzetközi szerepe

J. D. Vance szerint Orbán Viktor felbecsülhetetlen érték az Egyesült Államok számára, mert ritka államférfi, aki képes különböző felekkel párbeszédet folytatni. Különösen az orosz–ukrán háború kapcsán fontos ez:

Orbán Viktor időben felismerte, hogy véget kell vetni a vérontásnak, hogy visszatérhessen a gazdasági stabilitás és csökkenhessenek az energiaárak. Vance szerint Orbán közvetítőként képes tárgyalni az ukránokkal és az oroszokkal is, ezért „Viktor párti”, és az ellenzék nincs a fókuszában.

Hozzátette: Orbán stílusa és tárgyalóképessége nemcsak Amerika, hanem Magyarország számára is nagyszerű.

NATO, energia és Irán

A NATO-ról szólva Vance úgy fogalmazott, hogy a szövetség „nagyszerű lehetne, de nagyot kell lépnie”. Több európai ország nem tesz eleget saját biztonságáért, míg Orbán Viktor erős NATO-t akar, és partner ebben a kérdésben.

Az energiaügyben hangsúlyozta Európa külső függőségét:

Nem lehet valaki jó szövetséges, ha másokra van utalva, ha nincs saját energiabiztonsága.

Szerinte Európa nyitottnak kell lennie különböző forrásokra (gáz, olaj, nukleáris energia), és kevés ország tett annyit ezen a téren, mint Magyarország Orbán Viktor vezetésével.