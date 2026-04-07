Káosz Franciaországban, a kutak tíz százaléka hiánnyal küzd

Franciaországban már a benzinkutak tíz százaléka küzd részleges vagy teljes hiánnyal, három százalékuk pedig teljesen kifogyott. Az üzemanyag-ellátási káosz pedig feltehetőleg csak fokozódni a fog az elkövetkezendő időkben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 20:41
Franciaországban komoly problémák léptek fel az üzemanyag-ellátás terén. A beszámolók szerint a káosz ráadásul tovább fokozódik, miután a benzinkutak tíz százaléka hiánnyal küzd, ez a szám pedig csak nőni fog a következő hetekben – írja az Origo. 

Franciaországban már kitört a káosz, az üzemanyag-ellátás akadozik
Interaktív térképek egész sorát indították el Franciaországban, miután Európát is kezdi megcsapni a közelgő történelmi válság. A hivatalos adatok szerint a benzinkutak tíz százalékánál valamely üzemanyagtípusból kevés van vagy teljesen kifogyott. A töltőállomások három százalékánál pedig abszolút semmilyen üzemanyag nem kapható.

A közel-keleti helyzet eszkalációja óriási csapást jelentett a globális üzemanyag-ellátásra, miután a kereskedelem nem csekély részét az Irán által a konfliktus kezdetén lezárt Hormuzi-szoroson keresztül bonyolítják. A probléma pedig oly annyira valós, hogy míg az év elején még csak körülbelül száz kutat érintett hasonló probléma Franciaországban, ma ez a szám meghaladja a 700-at.

A hét elején pedig a várakozások szerint csúcs születhet, miután addigra a becslések szerint a hiánnyal küzdő benzinkutak száma meghaladhatja az ezret.

A kutak kevesebb mint 10 százaléka tapasztal „teljes vagy részleges” hiányt – jelezte szerdán Maud Bregeon kormányszóvivő. Ezek többnyire a TotalEnergies csoporthoz tartozó kutak, amely árplafont vezetett be, ami a kereslet megugrását generálja számos benzinkútnál, és ezért ilyen típusú feszültséget okoz – magyarázta.

A helyzet azonban a közeljövőben még rosszabb lesz. Jelenleg ugyanis még úton vannak azok a szállítmányok, amelyek még a szoros lezárása előtt indultak el. Az utolsó szállítmány várhatóan április közepén érkezik majd meg, utána azonban Európa nem számíthat több olajra a térségből. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Választás előtt 1. rész – Az identitásokról

Bayer Zsolt avatarja

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
