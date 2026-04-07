Káosz Franciaországban, a kutak tíz százaléka hiánnyal küzd

Franciaországban komoly problémák léptek fel az üzemanyag-ellátás terén. A beszámolók szerint a káosz ráadásul tovább fokozódik, miután a benzinkutak tíz százaléka hiánnyal küzd, ez a szám pedig csak nőni fog a következő hetekben – írja az Origo.

Franciaországban már kitört a káosz, az üzemanyag-ellátás akadozik

Fotó: ROMAIN COSTASECA / Hans Lucas

Interaktív térképek egész sorát indították el Franciaországban, miután Európát is kezdi megcsapni a közelgő történelmi válság. A hivatalos adatok szerint a benzinkutak tíz százalékánál valamely üzemanyagtípusból kevés van vagy teljesen kifogyott. A töltőállomások három százalékánál pedig abszolút semmilyen üzemanyag nem kapható.

A közel-keleti helyzet eszkalációja óriási csapást jelentett a globális üzemanyag-ellátásra, miután a kereskedelem nem csekély részét az Irán által a konfliktus kezdetén lezárt Hormuzi-szoroson keresztül bonyolítják. A probléma pedig oly annyira valós, hogy míg az év elején még csak körülbelül száz kutat érintett hasonló probléma Franciaországban, ma ez a szám meghaladja a 700-at.