A szomszédban emelik a rögzített üzemanyagárakat

A horvát kormány döntése alapján ismét emelkedtek a szabályozott üzemanyagárak keddtől: a benzin literenkénti ára négy centtel, a gázolajé 12 centtel nőtt, az új árak két hétig maradnak érvényben.

A kabinet hétfői ülésén hozott döntése értelmében a benzin literenkénti ára 1,66 euróra (mintegy 644 forint), a gázolajé 1,85 euróra (mintegy 718 forint) emelkedik. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára 17 centtel nő, literenként 1,36 euróra (mintegy 528 forint). A cseppfolyós gáz ára ugyanakkor csökken: a tartályos gáz kilogrammonkénti ára 1,94 euró (mintegy 753 forint) lesz, ami ötcentes mérséklést jelent, a palackos gáz ára pedig hat centtel 2,51 euróra (mintegy 974 forint) csökken kilogrammonként.

Érezhetően emelkednek a rögzített üzemanyagárak Horvátországban, ellátási probléma ott sincs. Fotó: AFP

A kormány közlése szerint a beavatkozások nélkül a benzin ára 1,76 euró (mintegy 683 forint), a gázolajé 2,06 euró (mintegy 799 forint), a kék dízelé pedig 1,42 euró (mintegy 551 forint) lenne literenként. A kabinet két rendeletet fogadott el: az egyik az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó csökkentésének meghosszabbításáról, a másik az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi árának meghatározásáról szól.

Az árakat a fosszilis üzemanyagok előző 14 napos átlagára alapján számítják ki, meghatározott kereskedelmi árréssel.

A horvát szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő benzinkutakra,

ahol a kereskedők szabadon alakíthatják ki az üzemanyagok árát. A kormány hangsúlyozta, hogy célja az energiaárak emelkedésének mérséklése, miközben biztosítani kívánja az ellátás biztonságát a globális piaci bizonytalanságok idején.

Zágráb húsvét előtt arról is döntött, hogy 35 ezer tonna dízelüzemanyagot bocsát a piacra a kötelező állami készletekből a piac stabilizálása érdekében. Ante Susnjar gazdasági miniszter szerint a lépés nem rendkívüli intézkedés, és az ország üzemanyag-ellátása továbbra is biztosított. A felszabadított mennyiség a kötelező készletek mintegy 4,7 százalékát teszi ki; az üzemanyagot az állami készleteket kezelő ügynökség piaci áron értékesíti.

Magyarországon az autósoknak nem kell aggódniuk, a kormány március 9-én éjféltől bevezette a védett üzemanyagár Magyarországon hatóságilag rögzített maximum árat jelent a 95-ös benzin (595 Ft/liter) és a gázolaj (615 Ft/liter) esetében. Ez a korlátozás a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik, célja a lakosság és a vállalkozások védelme az elszálló piaci árakkal szemben.

