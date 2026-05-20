Átrendeződött a pünkösdi toplista, váratlan úti cél került az élre

Panziót nagyjából minden tizedik utazó választott. A számok arra utalnak, hogy a magyar utazók továbbra is a rugalmasabb, családiasabb és költséghatékonyabb megoldásokat keresik, miközben a klasszikus hotelszektor is stabil keresletet élvez.
A tartózkodási idő alapján egyértelműen a kétnapos kikapcsolódás dominál.
- A foglalások 46 százaléka két éjszakára szól, ami jól illeszkedik a háromnapos hosszú hétvége ritmusához.
- Az egyéjszakás utak aránya 28 százalék,
- míg a hároméjszakás foglalások a teljes belföldi forgalom 22 százalékát adják.
Ez azt mutatja, hogy sokan igyekeznek maximálisan kihasználni a hosszú hétvégét, ugyanakkor továbbra is erős az óvatosabb, rövidebb kikapcsolódások iránti kereslet is.
