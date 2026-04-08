A nagyhatalmak érdekeltek Orbán Viktor győzelmében

Globális politikai lármává nőtt a magyarországi választás. Budapest nem csupán egy főváros, hanem egy olyan stratégiai pont, ahol Washington, Moszkva és Peking érdekei is találkoznak – írják az olasz lapok. Orbán Viktor egy ideológiai bástya Európában, aki a szuverenitást és a nemzeti érdekeket képviseli az uniós fősodorral szemben.

Jánosi Dalma
2026. 04. 08. 22:41
Az 1. Patrióta Nagygyűlésen számos vezető támogatásáról biztosította Orbán Viktort Forrás: MTI
Jelentős sajtófigyelem kíséri a magyarországi választásokat és J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatását. Az olasz lapok szerint egy rendkívül szokatlan nemzetközi összefogás alakult ki Orbán Viktor körül. Három világhatalmi vezető – Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping – érdekei is azt diktálják, hogy a magyar miniszterelnök továbbra is kormányon legyen. Bár sok más területen rivalizálnak egymással, abban mindhárman egyetértenek, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor egy ideológiai bástya Európában. Fotó: MTI

Donald Trump számára Orbán Viktor egy ideológiai bástya Európában, aki a szuverenitást és a nemzeti érdekeket képviseli az uniós fősodorral szemben. 

Oroszország számára Magyarország közvetítő az EU-ban és a NATO-ban. 

Kína számára pedig Magyarország kaput jelent az európai piacra – írják az olasz elemzések. A lapok kiemelik, hogy Moszkvához hasonlóan az Egyesült Államok azt akarja, hogy ne veszítse el értékes szövetségesét. Az ügy érdekében az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance Budapestre utazott, hogy kifejezze Washington teljes körű támogatását. Az olasz lapok hangsúlyozzák, hogy Donald Trump amerikai elnök egyik legközelebbi szövetsége Orbán Viktornak. 

Erős vezetőnek nevezte a magyar kormányfőt, aki az egész világnak megmutatta, képes megvédeni országa határait, kultúráját, örökségét, szuverenitását és értékeit.

Az olasz sajtóbeszámolók kiemelik, hogy J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatásán teljes bizonyossággal kijelentette, hogy Orbán Viktor megnyeri a soron következő választást és bírálta a brüsszeli bürokrácia beavatkozási kísérleteit, melyet szégyenletesnek nevezett. 

J. D. Vance kijelentette, hogy Orbán Viktor megnyeri a soron következő választást. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Vance szerint a brüsszeli tisztviselők a magyar gazdaság gyengítésére és a fogyasztói költségek növelésére törekedtek. Számos sajtóorgánum arról is beszámolt, hogy Vance felszólalása során Donald Trump amerikai elnök telefonon jelentkezett be a választási gyűlésre. Az amerikai elnök szavait idézik, aki Orbán Viktorról elmondta, hogy 

kiváló munkát végzett: nem hagyta, hogy bárki elfoglalja Magyarországot, ahogy más országok tették, tönkretéve ezzel saját hazájukat. Szilárdan kiállt hazája érdekében, fantasztikus munkát végzett

– idézik a lapok Trumpot. Az olasz lapok elismerik, hogy az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorát élik. Az amerikai alelnök Európa igazi államférfijának nevezte a magyar kormányfőt és hangsúlyozta, hogy az USA jelenlegi vezetése az egyik legszorosabb szövetségesének tekinti őt.

Borítókép: Matteo Salvini, a kormányzó olasz Liga párt elnöke, miniszterelnök-helyettes az 1. Patrióta Nagygyűlésen a Millenárison 2026. március 23-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

add-square J.D. Vance magyarországi látogatása

Orbán Viktor: Győzelemre játszunk!

J.D. Vance magyarországi látogatása 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
