Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

J. D. Vance szerint Orbán Viktornak köszönhető, hogy kevesebbet fizetünk az energiáért, mint más országok + videó

„Orbán Viktor munkájának köszönhetően Magyarországon sokkal kevesebbet kell fizetni az energiáért, mint a többi európai országban!” – emelte ki Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott videójában.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 04. 07. 22:23
– Vance elnök elmondta, hogy Magyarországon sokkal kevesebbet kell fizetni az energiáért, mint a többi európai országban, és ez Orbán Viktor munkájának köszönhető – hangsúlyozta Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videójában. 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki a Magyar –Amerikai Barátság Napja nagygyűlésről jelentkezett be, hangsúlyozta, hogy „Orbán Viktor munkája miatt van Magyarországon védett üzemanyagár és rezsicsökkentés”. 

– Ez a helyzet – szögezte le a politikus. 

Az Egyesült Államok, Magyarország szövetségese, Donald Trump és J. D. Vance pedig Orbán Viktor barátai

– emelte ki Menczer Tamás, aki úgy zárta videóját: „Hajrá magyarok!” 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) és J.D. Vance amerikai alelnök a magyar–amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


