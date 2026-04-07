Szijjártó Péter: Az amerikai alelnök is megerősítette, hogy elképesztő külső beavatkozás zajlik a magyar választásba

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban rendezett politikai gyűlésen kifejtette, hogy Magyarország szuverenitása elleni támadással ér fel a magyar választások történetében egészen példátlanul „nyílt és szégyentelen külföldi titkosszolgálati beavatkozás”, amely jelenleg is zajlik.

J.D. Vance amerikai alelnököt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (Fotó: MTI/KKM)

Kezdődött mindez az olajblokáddal, folytatódott az energiablokáddal, jöttek a halálos fenyegetések, a lehallgatások, a feketepénz átszállítása Magyarországon keresztül

– sorolta.

Majd aláhúzta, hogy a mostani helyzetben, az iráni háború miatti nehézségek közepette dupla bűnnek számít egy kőolaj- és energiablokád szervezése hazánkkal szemben.

Ilyen helyzetben megpróbálni a földgázszállítást megakadályozni, az Magyarország szuverenitása elleni támadás. És nézzék, mit tettek az ukránok, fölrobbantották az Északi Áramlat vezetéket. Utána elzárták Ukrajnán keresztül a földgázszállítást, és olajblokádot szervezve nem indítják újra a Barátság vezetéken a kőolajszállítást

– emlékeztetett.

És hát ugye itt van a hétvége, a húsvét eseménye, amikor is nagy mennyiségű robbanóanyagot találtak a Török Áramlat vezeték szerbiai szakaszán, amelyet megpróbáltak felrobbantani, ez jól illeszkedik ebbe a támadási sorba. De ezt nem hagyhatjuk, ugyanis a Magyarország energiabiztonsága elleni támadások azok Magyarország szuverenitása elleni támadást jelentenek

– tette hozzá.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy J. D. Vance amerikai alelnök keddi látogatásán a brüsszeli bürokratákat külön is említve megerősítette, hogy elképesztő külső titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyarországi választási kampányba. Ennek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy létrejött egy Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely, amelynek a fő célja, hogy kormányváltást érjenek el Magyarországon.

Brüsszelben migrációs, háborús és genderpolitika zajlik. S ma Európában egyetlen ország fekszik ennek keresztbe. Vagyis miattunk nem tudják az egész kontinenst a háború lángjával elárasztani, miattuk nem tudják migránsokkal elárasztani az európai térséget, miattuk nem tudják a genderőrületet elterjeszteni

– vélekedett.

Brüsszel így alapvetően érdekelt abban, hogy Magyarországon politikai változás legyen (…) És Berlinben sincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy kisebb közép-európai ország miniszterelnöke a nemzeti érdek alapján járjon el, és nem hajlandó meghajolni a nyomás előtt

– mondta.