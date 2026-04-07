Trump telefonon jelentkezett be Orbán Viktor és J. D. Vance budapesti nagygyűlésén

J. D. Vance hét legfontosabb üzenete

Az amerikai alelnök budapesti látogatása egyúttal üzenet a brüsszeli bürokratáknak is. J. D. Vance követendő példaként állította az európai vezetők elé Orbán Viktor politikáját az energiabiztonság terén.

2026. 04. 07. 17:43
J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
J. D. Vance amerikai alelnök nem csupán Donald Trump amerikai elnök támogatását fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnöknek. Az alelnök több kulcsfontosságú témában, többek között az Európát fenyegető súlyos energiaválsággal kapcsolatban is kifejtette gondolatait.

J. D. Vance méltatta Orbán Viktor politikáját (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Mindenkinek szerettem volna ezzel a látogatással üzenni, különösen azoknak az eurobürokratáknak Brüsszelben, akik Magyarországot sakkban tartják és zsarolják a vezetőjének a döntései miatt

– mondta el.

Nagyon különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, de nem támogatják mindeközben Orbán Viktor energiapolitikáját. Megnézhetnék azt, hogy mi történik itt, Magyarországon, ahol az energiaárak nem érik el a nyugat-európai árszínvonalat

– hívta fel a figyelmet.

Úgy hiszem, Orbán Viktor miniszterelnök úr nagyszerű utat jelölt ki, amely energiabiztonságot adhat Európa számára

– hangsúlyozta.

Nem először beszélt J. D. Vance a nyugati civilizáció védelmének fontosságáról. „Szeretném kiemelni az erkölcsi együttműködés területeit is, ugyanis Orbán Viktor és Trump elnök együttműködése lehetővé teszi azt is, hogy a gyermekeink az iskolában oktatásban részesüljenek, és nem indoktrinációban – fogalmazott. Magyarország egy tízmilliós ország, de sokkal jelentősebb az a világban, amit tesz – tette hozzá.

Az amerikai alelnök elítélte a magyar választásba történő beavatkozást.

Ami a választási kampány során történt, a legrosszabb példája annak, hogyan avatkozik be egy külső hatalom egy szuverén ország választási folyamataiba

– szögezte le.

Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége sérüljön

– emelte ki.

Tönkre akarják tenni a magyar gazdaságot, a technológiai cégekkel pedig cenzúráztatják az online tartalmakat, hogy megszabják, milyen információkhoz juthatnak hozzá a magyar választópolgárok.

Az amerikai alelnök megerősítette: nem csak Brüsszel, hanem az ukránok is beavatkoznak a magyar választásokba. Az ukrán hírszerzés először az amerikai, most pedig a magyar választásokba próbált meg beavatkozni – mondta el.

J. D. Vance szerint április 12-én  a magyaroknak azt a kérdést kellene feltenniük, hogy ki az, aki az érdekeiket szolgálja. Amerika Orbán Viktort támogatja – hangsúlyozta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

