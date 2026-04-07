Donald Trump a vonalban! + videó

Donald Trump bejelentkezett Orbán Viktor és J. D. Vance nagygyűlésén – írta közösségi oldalán Deák Dániel, aki egy videót is megosztott erről.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, J. D. Vance beszéde elején a Magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen hívta fel az amerikai elnököt. Donald Trump a vonal túlsó végéről úgy fogalmazott: „nagyon szeretem Magyarországot”.

Az amerikai elnök Orbán Viktorról szólva kiemelte: „útját állta, hogy bárki elfoglalja az önök országát, megtartotta az országot, és nagyszerű munkát végzett”, majd hozzátette: „nagyon szeretem”. A közönséget is köszöntötte, mondván: „üdvözlöm ezt a csodálatos tömeget”, valamint „nagyszerű emberek vagytok, erősen megtartottátok a hazátokat”.

Hangsúlyozta: „nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országoknak szembe kell nézni”, mert „nem hagytátok, hogy a ti országotokat elfoglalják”. A beszélgetés végén Trump így fogalmazott: „nagy híve vagyok Orbánnak”, és hozzátette: „mindenkit szeretettel üdvözlök”.

