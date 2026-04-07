Trump telefonon jelentkezett be Orbán Viktor és J. D. Vance budapesti nagygyűlésén

Donald Trump a vonalban! + videó

Az amerikai alelnök élőben kapcsolta az elnököt a nagygyűlésen. Donald Trump is üzent a magyaroknak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 18:02
J. D. Vance Fotó: Kurucz Árpád
Donald Trump bejelentkezett Orbán Viktor és J. D. Vance nagygyűlésén – írta közösségi oldalán Deák Dániel, aki egy videót is megosztott erről. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, J. D. Vance beszéde elején a Magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen hívta fel az amerikai elnököt. Donald Trump a vonal túlsó végéről úgy fogalmazott: „nagyon szeretem Magyarországot”.

Az amerikai elnök Orbán Viktorról szólva kiemelte: „útját állta, hogy bárki elfoglalja az önök országát, megtartotta az országot, és nagyszerű munkát végzett”, majd hozzátette: „nagyon szeretem”. A közönséget is köszöntötte, mondván: „üdvözlöm ezt a csodálatos tömeget”, valamint „nagyszerű emberek vagytok, erősen megtartottátok a hazátokat”. 

Hangsúlyozta: „nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országoknak szembe kell nézni”, mert „nem hagytátok, hogy a ti országotokat elfoglalják”. A beszélgetés végén Trump így fogalmazott: „nagy híve vagyok Orbánnak”, és hozzátette: „mindenkit szeretettel üdvözlök”.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Választás előtt 1. rész – Az identitásokról

Bayer Zsolt avatarja

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

