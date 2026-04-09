Választás 2026: rangos támogatók Orbán Viktor mögött + videó

Európában és a tengerentúlon is mind több szereplő jut arra a következtetésre, hogy csak a magyar kormányfő által képviselt irányvonal biztosíthatja a szuverenitás és a béke fenntartását. Az utóbbi hetekben politikusok és politikai szervezetek egyaránt kifejezték támogatásukat Orbán Viktor mellett, az amerikai elnöktől kezdve az osztrák jobboldali erőkig.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 7:43
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
A választási kampány finisében több befolyásos politikus állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett. Februárban az amerikai külügyminiszter, áprilisban pedig az amerikai alelnök látogatott Budapestre, és nemcsak az Egyesült Államokból érkezett támogatás – számolt be róla az Origo.

J. D. Vance és Orbán Viktor Budapesten (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A legrangosabb kiállás – a magyar kormány által képviselt értékek mellett – ezúttal is Washingtonból jött: április 7-én háromnapos látogatásra érkezett J. D. Vance amerikai alelnök Magyarországra. Két évtizede nem járt ilyen magas rangú amerikai vezető Budapesten. Vance az utóbbi években következetesen a magyar szuverenitás egyik legmarkánsabb védelmezőjeként lépett fel, és rendre a magyar család- és bevándorláspolitika mellett szólalt fel.

A keddi Magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen az alelnök úgy fogalmazott, hogy a magyarok bátran képviselték a nyugati civilizáció értékeit, és Orbán Viktor vezetése okot ad a büszkeségre. Hozzátette, hogy a miniszterelnök a magyar energiabiztonság érdekében is fellépett, miközben sok európai vezető nem követte ezt az irányt. Emellett megvédte Magyarország határait és nem engedte be a migránsokat.

Orbán Viktor vezetése alatt önök megtartották azokat a civilizációs értékeket, amiért érdemes élni, […] a szuverenitást, a prosperitást, a történelmet, a nemzeti összetartozás érzését, valamint azt az értéket, hogy új családokat alapítanak.

Donald Trump a vonalban

A keddi amerikai–magyar nagygyűlésen Donald Trump amerikai elnök telefonon jelentkezett be. Vance jelezte a közönségnek, hogy felhív egy különleges vendéget. Trump a vonal másik végéről arról beszélt, hogy szereti Magyarországot, és nagyra tartja Orbán Viktort, akivel jó kapcsolatot ápol, és akit kiváló vezetőnek tart.

Szeretem Magyarországot! Viktort is! Fantasztikus ember, nagyszerű kapcsolatunk volt, és kiválóan végzi a munkáját. Emlékszik erre? Nem engedte, hogy emberek megszállják az országukat, mint másoknál, akik tönkretették országaikat. Őszintén szólva rendben tartotta az országukat, a magyar népet az országban tartotta és fantasztikus munkát végzett. Hű, ez nagyon nagy tömegnek hangzik

– közölte Donald Trump, majd azt próbálta megtudni, minek köszönhető a fergeteges reakció. Azt kérdezte az alelnökétől, jó beszédet mondott-e, amire J. D. Vance mosolyogva csak annyit válaszolt, ezt még korai lenne megmondani, majd újra Donald Trump ragadta magához a szót:

Nagy rajongója vagyok Viktornak. Teljes mértékben mellette állok, az Egyesült Államok is teljes mértékben mellette áll, igazi megtiszteltetés beszélni önökkel!

Nemcsak az Egyesült Államokból jöttek támogató nyilatkozatok. Ausztriában az FPÖ az egyik leghangosabb támogatója lett a magyar kormánynak. Herbert Kickl pártelnök egy budapesti konzervatív eseményen úgy fogalmazott, hogy Magyarország példát mutat a nemzeti önrendelkezés és a bátorság terén a brüsszeli politikával szemben. Harald Vilimsky főtitkár az Európai Parlamentben a Magyarország elleni támadások megszüntetését sürgette, kiemelve, hogy Orbán Viktor az európai emberek érdekeit képviseli.

A térségben Robert Fico szlovák miniszterelnök is következetesen támogatja a magyar kormányfőt. A márciusi uniós csúcson többször hangsúlyozta, hogy nem hagyják magára Magyarországot, és együtt lépnek fel a nemzeti szuverenitást sértő brüsszeli kezdeményezésekkel – például az ukrán hitelfelvétellel – szemben. Hasonló álláspontot képvisel Giorgia Meloni is, aki a brüsszeli egyeztetéseken közvetítőként lépett fel, és több stratégiai kérdésben is elismerte a magyar kormány érveinek megalapozottságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
