Választás 2026: rangos támogatók Orbán Viktor mögött + videó

A választási kampány finisében több befolyásos politikus állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett. Februárban az amerikai külügyminiszter, áprilisban pedig az amerikai alelnök látogatott Budapestre, és nemcsak az Egyesült Államokból érkezett támogatás – számolt be róla az Origo.

J. D. Vance és Orbán Viktor Budapesten (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A legrangosabb kiállás – a magyar kormány által képviselt értékek mellett – ezúttal is Washingtonból jött: április 7-én háromnapos látogatásra érkezett J. D. Vance amerikai alelnök Magyarországra. Két évtizede nem járt ilyen magas rangú amerikai vezető Budapesten. Vance az utóbbi években következetesen a magyar szuverenitás egyik legmarkánsabb védelmezőjeként lépett fel, és rendre a magyar család- és bevándorláspolitika mellett szólalt fel.