J. D. Vance: Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá
J. D. Vance a sorsdöntő választások előtt személyesen biztosította támogatásáról a magyar kormányfőt. Az amerikai alelnök részt vett a Magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban, ahol hazánkhoz intézett beszédében méltatta Magyarország eredményeit és dicsérte Orbán Viktor következetes, szuverenista politikáját is.
Az MTK Sportparkban rendezett Magyar–amerikai barátság napja nagygyűlésen részt vett az amerikai alelnök, ahol történelmi jelentőségű beszédet tartott, és akinek jóvoltából Donald Trump elnök is becsatlakozott. J. D. Vance budapesti beszéde egyaránt az amerikai–magyar kapcsolatok szorosabbra fűzését és a szuverenitás politikai jelentőségét helyezte a középpontba. A rendezvényen Trump Magyarország iránti elismerését és Orbán Viktor támogatását hangsúlyozta, míg Vance beszédében Magyarországot a szabadság és a nemzeti önrendelkezés egyik élharcosaként méltatta.
Rákay Philip felkonferálásában úgy fogalmazott: „Hölgyeim és uraim, az Amerikai Egyesült Államok történetének egyik legfiatalabb, a sorban pedig az 50. alelnöke, J. D. Vance következik”.
J. D. Vance ezt követően a színpadon telefonon felhívta Donald Trumpot, majd a közönséghez fordulva jelezte, hogy „egy különleges vendéget szeretnék felhívni”, és hozzátette: „lássuk, felveszi-e”. A hívás sikeres volt, Trump pedig a vonal túlsó végéről úgy fogalmazott: „nagyon szeretem Magyarországot”, valamint „fantasztikus emberről van szó, nagyszerű a kapcsolatunk, és kiváló munkát végez”.
Az amerikai elnök Orbán Viktorról szólva kiemelte: „útját állta, hogy bárki elfoglalja az önök országát, megtartotta az országot, és nagyszerű munkát végzett”, majd hozzátette: „nagyon szeretem”. A közönséget is köszöntötte, mondván: „üdvözlöm ezt a csodálatos tömeget”, valamint „nagyszerű emberek vagytok, erősen megtartottátok a hazátokat”. Hangsúlyozta: „nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országoknak szembe kell nézni”, mert „nem hagytátok, hogy a ti országotokat elfoglalják”.
A beszélgetés végén Trump így fogalmazott: „nagy híve vagyok Orbánnak”, és hozzátette: „mindenkit szeretettel üdvözlök”.
Vance: Magyarország a szuverenitás és a szabadság élharcosa
A telefonhívás után J. D. Vance úgy reagált: „hűha, nehéz ezek után beszélni”, majd hozzátette, hogy „megpróbálom a lehető legjobbat nyújtani”. Úgy fogalmazott: „arra törekszünk, hogy Orbán Viktort újraválasszuk, igaz?”
Az alelnök elmondta, hogy ez már a második látogatása Budapestre, de először jön ide „közhivatalt viselő politikusként”. Felidézte, hogy korábbi látogatásakor „a mai Second Lady akkoriban a második gyerekünkkel volt várandós”, míg most „feleségem a negyedik gyermekünket hordja a szíve alatt”.
Hozzátette, hogy hivatalos találkozóik során megkérdezte Orbán Viktort: „kaphatunk-e azokból a nagylelkű családtámogatásokból, amelyek itt, Magyarországon kijárnak”, mire – elmondása szerint – a miniszterelnök azt válaszolta: „sajnos alelnök úr, ez csak a magyaroknak jár”.
J. D. Vance beszédében úgy fogalmazott: „micsoda utazást tudunk már eddig is magunk mögött”, majd hozzátette: „Budapest csodálatos hely”, amelyet „az önök ősei építettek fel”, és amely „épített örökséggel koronázza meg a tájat”. Kiemelte, hogy „Amerika és Magyarország kapcsolatai új horizontokat nyitnak”, többek között „az energiabiztonság, az üzleti és kereskedelmi kapcsolatok terén”. Hangsúlyozta: „köszönöm a vendéglátást”, valamint „köszönöm, hogy önök ennyire kiváló barátai az Egyesült Államoknak”.
Az alelnök azt mondta, hogy „szeretnék minden magyar férfihoz és nőhöz szólni”, az idősektől a fiatalokig, „minden korosztályhoz és minden háttérből érkezőhöz”. Úgy fogalmazott: „azért vagyok itt, mert csodálom az önök harcát”, hiszen „önök a szabadságért és a szuverenitásukért harcolnak”. Hozzátette: „Trump elnök úr és én teljes szívünkből kívánjuk, hogy siker koronázza meg ezt a harcukat”.
Kiemelte, hogy „nem szeretnénk többet, mint hogy szövetségesek legyünk”, és „szövetkezzünk mindazok ellen, akik megpróbálják Magyarországot lenyomni, elnyomni”. Úgy fogalmazott: „Magyarország mindig is az élén járt az ilyen harcoknak”, és hozzátette: „Magyarországon mindig Magyarország az első”.
Az amerikai alelnök hangsúlyozta: „csodáljuk önöket”, és azt szeretnék, hogy „önök a saját jövőjükről úgy dönthessenek, hogy külső erők ne befolyásolják önöket”. Kiemelte: „nem akarom megmondani, kire szavazzanak”, ugyanakkor hozzátette: „a brüsszeli eurobürokratákra nem szabad hallgatni”, hanem „a szívükre, a lelkükre és a magyar nép szuverenitására hallgassanak”.
Vance úgy fogalmazott, hogy „nem fenyegetem meg önöket, és nem zsarolom önöket pénzforrások visszatartásával”, hanem „a barátság szellemében érkeztem önökhöz”. Hangsúlyozta: „önök merészen és bátran képviselték a nyugati civilizációt”, és „Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá”.
A baloldali ideológiák és Brüsszel veszélyeztetik Európa jövőjét
Beszédében kitért arra is, hogy „a hangerő és a bátorság károgókat is vonz”, és figyelmeztetett a „szélsőbalos gondolkodásmódra”, amely – szavai szerint – „elfoglalta az egyetemeinket”, és „csak igazságtalanságot lát a nyugati társadalmakban”. Úgy fogalmazott, ezek az irányzatok „határainkon kizárást látnak, a családban megkötöttséget”, és hozzátette: „a legradikálisabbak ledöntik a nemzeti hősök szobrait, műemlékeket rongálnak, templomokat gyújtanak fel”.
Hangsúlyozta: „védenünk kell a határainkat”, mert „ha az utcáinkat elfoglalja a káosz és az erőszak, a legsebezhetőbbek fognak szenvedni”. Kritikusan szólt azokról is, akik „feministának nevezik magukat”, de szerinte „az általuk képviselt eszmék épp a nőket teszik ki veszélynek”.
J. D. Vance úgy fogalmazott, hogy „azért képviseljük a küzdelmünket, mert nem akarjuk, hogy a társadalmunk legsebezhetőbb tagjai ne tudják fűteni az otthonaikat”. Hozzátette: „ellenfeleink azt mondják, hogy foglalkoznak a korrupcióval, ugyanakkor a brüsszeli korrupció fölött szemet hunynak”, és bírálta „ugyanazon eurobürokraták tetteit”, amelyek szerinte „veszélybe sodorják ennek a gyönyörű kontinensnek a jövőjét”.
Kiemelte, hogy „az európai sajtó riogat”, és azt állítja, „Trump el akarja foglalni Európát”, majd hangsúlyozta: „mi szeretjük Európát”. Úgy fogalmazott: „hogyan ne szerethetnénk, hiszen az Egyesült Államok ebből a kontinensből született”, és hozzátette: „szeretjük a népeket, a kultúrákat és a csodás történelmet”.
Az alelnök szerint éppen ezért „utasítjuk el az arctalan bürokratákat”, akik „a csillagos égig srófolják az energiaárakat a progresszió nevében”. Hozzátette: „Magyarországon igazi progressziót látok Orbán Viktor vezetése alatt”.
Vance úgy fogalmazott, hogy „kereskedelmi partnert látok”, amely „rekordméretű amerikai befektetéseket tudott Magyarországra vonzani”, és kiemelte: „tiszta utcákat látok”, ahol „az emberek biztonságban élhetnek”. Hangsúlyozta: „olyan munkahelyeket látok, ahol a hazaszeretetet képviselni lehet, nem pedig a haza iránti utálatot”.
Majd azt mondta: „itt pontosan látom, hogy az eurobürokraták mit rejtegetnek önök elől”, és rámutatott: „Európa csaknem minden országában többe kerülnek az energiahordozók, mint Magyarországon”.
Európa jövője a szuverenitáson és a keresztény értékek védelmén múlik
J. D. Vance az energiabiztonságról szólva úgy fogalmazott: „ennek az az oka, hogy Orbán Viktor harcolt az energiabiztonságért, míg a legtöbb európai vezető nem küzdött ezért”. Hozzátette, hogy „a legtöbb európai vezető acsarog az istenfélő magyar népre”, és bírálta, hogy
Amerikát és Magyarországot elmarasztalják csak azért, mert alacsony energiaköltségeket akarunk.
Kiemelte: „elmarasztalnak minket csak azért, mert szeretnénk, hogy az Oroszország és Ukrajna között zajló háború mielőbb lezáruljon”, és úgy fogalmazott: „lenéznek minket”, valamint „lenézik azokat az európai népeket, akik szeretnék a migrációt kontroll alatt tartani”. Hangsúlyozta: „utálják a határaink védelmét, utálják az energiafüggetlenséget”, és kijelentette: „mindenek fölött egy embert utálnak leginkább, mégpedig Orbán Viktort, ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor az önök oldalán van”.
Hozzátette: „azért utálják Viktort, mert ő kiáll a magyar népért”, és hangsúlyozta, hogy „Trump elnök úr Európáért, a szuverenitásért és Magyarországért áll ki”, valamint „vállvetve kitartunk amellett az ember mellett, aki a legtöbbet harcolt közös értékeinkért, Orbán Viktor mellett”.
Az európai civilizációról szólva úgy fogalmazott: „ennek az országnak a vezetői talán jobban tudják, mint bárki más, hogy mi a lényege az európai civilizációnak”, és figyelmeztetett: „ez a civilizáció nem tudja magát fenntartani”. Hangsúlyozta: „tennünk kell érte, védelmeznünk kell”, majd kijelentette: „a hazaszeretet nem probléma, és az erős nemzetállam nem probléma, hanem szükséges eleme ennek a küzdelemnek”.
Hozzátette: „bizonyára van alternatíva”, és „itt látható a szemünk előtt, Magyarországon”. Kiemelte: „ha Magyarország biztosítani tudja a határvédelmét, mások is tudnák”, és „ha nem teszik, az egy döntés eredménye”. Ugyanígy fogalmazott a gazdaság kapcsán: „ha Magyarország előre tudja sorolni a saját dolgozóit, más nemzetek is megtehetnék”, és „ha nem teszik, az is egy választás következménye”.
Úgy vélte, „Orbán Viktor vezetése az eurobürokraták célpontja lett”, mert „tudják, hogy az igazi szuverenitás lehetséges”, és „lehet Európa-párti, Amerika-párti és a saját nemzet pártján álló politikát képviselni”.
Az eszmék védelméről szólva hangsúlyozta: „nemcsak a saját népeinket védjük, hanem azokat az eszméket is, amelyek lehetővé tették civilizációnk felvirágzását”. Úgy fogalmazott: „Jézus Krisztus önfeláldozó szeretete az, ami felvirágoztatta civilizációnkat”, amely „Mózes törvényére és a római jogra épült”, és „a legtoleránsabb és leginkább prosperáló társadalmakat hozta létre”.
Hozzátette: „az emberek alapvető jogai, a felebaráti szeretet, a gyengék védelme mind olyan eszmék”, amelyek „közelebb vitték az emberiséget az emberi méltósághoz”, és ezek „a Szentírásban gyökereznek”. Ugyanakkor figyelmeztetett: „nem minden társadalom osztozik ezekben”, mert „a civilizáció ugyan univerzálisan igaz, de nem univerzálisan elfogadott”.
Majd úgy fogalmazott: „könnyű egy festői tájból magától értetődőnek venni ezeket az értékeket”, de „minden híd és minden épület nemzedékek küzdelmes munkájának eredménye”.
A civilizáció megőrzése és a szuverenitás védelme a tét
J. D. Vance az értékek védelméről szólva úgy fogalmazott: „ami nemzedékek küzdelmes munkájának eredménye, azt egyetlen emberöltő alatt le lehet rombolni”, ezért „védenünk kell az értékeinket”. Hozzátette: „önök pontosan értik, mekkora tétje van ennek”, és kiemelte: „Magyarországot olyan nép lakja, amely rendszeresen legyőzte azokat, akik a szuverenitását veszélyeztették”.
Úgy fogalmazott: „ettől annyira eredeti és különleges a magyar nép”, és felidézte, hogy „különösen a kommunizmus rémétől sikerült megszabadulniuk”. Hozzátette: „amikor a kommunisták hatalomra jutottak, minden intézményt lebontottak, ami naggyá tette ezt a nemzetet”, „újraírták a történelmet, templomokat romboltak le”, és „elindult a szalámizás politikája”. Ugyanakkor hangsúlyozta: „hála Istennek Szent István király szelleme győzedelmeskedett akkor is”.
A jelen kihívásairól szólva azt mondta: „nagyon egyszerű dolgot szeretnék kérni”, majd hozzátette: „újítsuk meg együtt ezt a lelkületet”. Figyelmeztetett: „a szuverenitás ismét kihívás elé került Magyarországon”, mert „a bürokraták ismét diktálni szeretnének”, de hangsúlyozta: „van egy választás önök előtt: térdet hajtanak-e a zsarnokság előtt, vagy Szent István királyt követik”.
Úgy fogalmazott: „egy igazi vezetőről beszélünk”, aki „érzi az önök büszkeségét”, és „küzd azért, hogy megőrizzük ezeket az értékeket, miközben jobb jövőt építünk”. Hozzátette: „ez sokkal fontosabb, mint a pártcímkék vagy politikai megnevezések”.
Vance szerint „Nyugaton egy kis radikális csoport már nem hisz a jövőnkben”, mégis „ők akarnak bennünket kormányozni”, és feltette a kérdést: „ha nem hisznek a jövőnkben, miért akarnak nekünk politikát diktálni?”. Úgy fogalmazott: „nem a jövőt akarják építeni, hanem a hanyatlást akarják levezényelni”.
Hangsúlyozta, hogy ezek az irányzatok „elutasítják az apaságot és az anyaságot”, „a genderprogram nevében gyerekeket csonkítanának meg”, és „az életvégi tervezés nevében intézményesítenék az emberölést”. Hozzátette: „a közösségi média eszközeit is a cenzúra szolgálatába állítanák”.
Kijelentette: „szent kötelességünk megvédeni az életet”, valamint „kötelességünk megvédeni több generáció küzdelmes munkájának eredményét”.
J. D. Vance úgy fogalmazott, hogy „olyan életet kell felépítenünk, amely megengedhető a polgáraink számára”, és hangsúlyozta: „ha elkötelezettek vagyunk a társadalmi felvirágzás iránt, akkor elkötelezettek vagyunk maga az élet iránt”. Hozzátette: „ezért vagyok itt”, és „Trump elnök úr ezért küldött ide, hogy álljak ki Orbán Viktor mellett”.
Közös gyökerek, közös jövő a szuverenitás jegyében
Kiemelte: „hiszem, hogy a nemzeteink, amikor összefognak, hatalmas dolgokra képesek”, és hangsúlyozta: „a munkánk nem egy nullösszegű játszma”, mert „arra kell törekednünk, hogy népeink számára jobb életet biztosítsunk”. Úgy fogalmazott: „a bürokraták azt mondják, hogy a választás az izoláció vagy a globalista bevándorlás között van”, de szerinte „van egy jobb út: az együttműködés a közös értékekben osztozó országok között”.
Az amerikai–magyar kapcsolatok kapcsán kiemelte, hogy »ez egy sokkal hosszabb barátság története«, és felidézte: »Kováts Mihály magyar katona segített megalapítani az első amerikai lovas egységet«, majd »életét adta a brit birodalom elleni harcban«. Hozzátette, hogy »Kossuth Lajost az Egyesült Államokban rocksztárként fogadták«, és »a kongresszus előtt is beszédet tartott«.
Vance szerint mindez azt mutatja, hogy „nem valami radikálisan másat láttak egymásban a nemzeteink”, hanem „ugyanazok az erők munkálkodtak Amerikában és Magyarországon is”. Úgy fogalmazott: „a pusztából értékeket hozunk létre a meggyőződésünk által”, és hozzátette: „ez a Nyugat”.
Beszéde végén kijelentette:
akkor is igaz volt, és most is igaz, hogy az Egyesült Államok egy új civilizáció, egy újjászületett emberiség bölcsője volt.
J. D. Vance úgy fogalmazott, hogy „Amerika, csakúgy mint Magyarország, nem pusztán a nyugalomról szól”, hanem „a teremtés és a megújulás eszméje köré épült”. Hangsúlyozta: „az amerikai és a magyar hősök saját kezükbe vették a jövő formálását”, és „ezt a szemléletet továbbadták gyermekeiknek és unokáiknak”.
Kossuth Lajosra utalva idézte: „Amerika lesz a nemzeti függetlenség sarokköve az amerikai kontinensen, Magyarország pedig az európai kontinensen”, majd hozzátette: „2026-ban, a mai napon is igaz ez a prófécia”.
Orbán Viktor vezetéséről szólva kijelentette:
Orbán Viktor vezetése alatt önök megtartották azokat a civilizációs javakat, amelyekért érdemes élni,
és felsorolta: „a szuverenitást, a prosperitást, a történelmet, a nemzeti összetartozás érzését, valamint azt az értéket, hogy új családokat alapítanak”.
Hangsúlyozta, hogy „a Nyugat nagy részében egyre nő a bizonytalanság”, de „itt nincs ilyen bizonytalanság”, mert „önök kiálltak a bürokraták és a nihilisták ellen”. Ezt követően kérdéseket intézett a közönséghez: „ismét kiállnak a bürokraták ellen?”, „kiállnak a szuverenitásért és a demokráciáért?”, valamint „kiállnak-e a nyugati civilizációért, a szabadságért, az igazságért és atyáink Istenéért?”.
Beszéde végén arra szólított fel: „vonuljanak az urnákhoz és álljanak ki Orbán Viktorért, mert ő kiáll önökért”, majd így zárta szavait: „Isten áldja Magyarországot és Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!”.
Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)
