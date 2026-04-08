J. D. Vance: Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá

Úgy fogalmazott: „ettől annyira eredeti és különleges a magyar nép”, és felidézte, hogy „különösen a kommunizmus rémétől sikerült megszabadulniuk”. Hozzátette: „amikor a kommunisták hatalomra jutottak, minden intézményt lebontottak, ami naggyá tette ezt a nemzetet”, „újraírták a történelmet, templomokat romboltak le”, és „elindult a szalámizás politikája”. Ugyanakkor hangsúlyozta: „hála Istennek Szent István király szelleme győzedelmeskedett akkor is”.

A jelen kihívásairól szólva azt mondta: „nagyon egyszerű dolgot szeretnék kérni”, majd hozzátette: „újítsuk meg együtt ezt a lelkületet”. Figyelmeztetett: „a szuverenitás ismét kihívás elé került Magyarországon”, mert „a bürokraták ismét diktálni szeretnének”, de hangsúlyozta: „van egy választás önök előtt: térdet hajtanak-e a zsarnokság előtt, vagy Szent István királyt követik”.

Úgy fogalmazott: „egy igazi vezetőről beszélünk”, aki „érzi az önök büszkeségét”, és „küzd azért, hogy megőrizzük ezeket az értékeket, miközben jobb jövőt építünk”. Hozzátette: „ez sokkal fontosabb, mint a pártcímkék vagy politikai megnevezések”.

Vance szerint „Nyugaton egy kis radikális csoport már nem hisz a jövőnkben”, mégis „ők akarnak bennünket kormányozni”, és feltette a kérdést: „ha nem hisznek a jövőnkben, miért akarnak nekünk politikát diktálni?”. Úgy fogalmazott: „nem a jövőt akarják építeni, hanem a hanyatlást akarják levezényelni”.

Hangsúlyozta, hogy ezek az irányzatok „elutasítják az apaságot és az anyaságot”, „a genderprogram nevében gyerekeket csonkítanának meg”, és „az életvégi tervezés nevében intézményesítenék az emberölést”. Hozzátette: „a közösségi média eszközeit is a cenzúra szolgálatába állítanák”.

Kijelentette: „szent kötelességünk megvédeni az életet”, valamint „kötelességünk megvédeni több generáció küzdelmes munkájának eredményét”.

J. D. Vance szerint Orbán Viktor egy igazi vezető Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály

J. D. Vance úgy fogalmazott, hogy „olyan életet kell felépítenünk, amely megengedhető a polgáraink számára”, és hangsúlyozta: „ha elkötelezettek vagyunk a társadalmi felvirágzás iránt, akkor elkötelezettek vagyunk maga az élet iránt”. Hozzátette: „ezért vagyok itt”, és „Trump elnök úr ezért küldött ide, hogy álljak ki Orbán Viktor mellett”.

Közös gyökerek, közös jövő a szuverenitás jegyében

Kiemelte: „hiszem, hogy a nemzeteink, amikor összefognak, hatalmas dolgokra képesek”, és hangsúlyozta: „a munkánk nem egy nullösszegű játszma”, mert „arra kell törekednünk, hogy népeink számára jobb életet biztosítsunk”. Úgy fogalmazott: „a bürokraták azt mondják, hogy a választás az izoláció vagy a globalista bevándorlás között van”, de szerinte „van egy jobb út: az együttműködés a közös értékekben osztozó országok között”.

Az amerikai–magyar kapcsolatok kapcsán kiemelte, hogy »ez egy sokkal hosszabb barátság története«, és felidézte: »Kováts Mihály magyar katona segített megalapítani az első amerikai lovas egységet«, majd »életét adta a brit birodalom elleni harcban«. Hozzátette, hogy »Kossuth Lajost az Egyesült Államokban rocksztárként fogadták«, és »a kongresszus előtt is beszédet tartott«.

Vance szerint mindez azt mutatja, hogy „nem valami radikálisan másat láttak egymásban a nemzeteink”, hanem „ugyanazok az erők munkálkodtak Amerikában és Magyarországon is”. Úgy fogalmazott: „a pusztából értékeket hozunk létre a meggyőződésünk által”, és hozzátette: „ez a Nyugat”.

Beszéde végén kijelentette:

akkor is igaz volt, és most is igaz, hogy az Egyesült Államok egy új civilizáció, egy újjászületett emberiség bölcsője volt.

J. D. Vance úgy fogalmazott, hogy „Amerika, csakúgy mint Magyarország, nem pusztán a nyugalomról szól”, hanem „a teremtés és a megújulás eszméje köré épült”. Hangsúlyozta: „az amerikai és a magyar hősök saját kezükbe vették a jövő formálását”, és „ezt a szemléletet továbbadták gyermekeiknek és unokáiknak”.

Kossuth Lajosra utalva idézte: „Amerika lesz a nemzeti függetlenség sarokköve az amerikai kontinensen, Magyarország pedig az európai kontinensen”, majd hozzátette: „2026-ban, a mai napon is igaz ez a prófécia”.

Orbán Viktor vezetéséről szólva kijelentette:

Orbán Viktor vezetése alatt önök megtartották azokat a civilizációs javakat, amelyekért érdemes élni,

és felsorolta: „a szuverenitást, a prosperitást, a történelmet, a nemzeti összetartozás érzését, valamint azt az értéket, hogy új családokat alapítanak”.

Hangsúlyozta, hogy „a Nyugat nagy részében egyre nő a bizonytalanság”, de „itt nincs ilyen bizonytalanság”, mert „önök kiálltak a bürokraták és a nihilisták ellen”. Ezt követően kérdéseket intézett a közönséghez: „ismét kiállnak a bürokraták ellen?”, „kiállnak a szuverenitásért és a demokráciáért?”, valamint „kiállnak-e a nyugati civilizációért, a szabadságért, az igazságért és atyáink Istenéért?”.

Beszéde végén arra szólított fel: „vonuljanak az urnákhoz és álljanak ki Orbán Viktorért, mert ő kiáll önökért”, majd így zárta szavait: „Isten áldja Magyarországot és Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!”.

Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)