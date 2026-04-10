Orbán Balázs: J. D. Vance látogatása túlmutat a napi politikai ügyeken

Kampányfinisben vagyunk. Mégis, a Mathias Corvinus Collegium – MCC kuratóriumának elnökeként szeretnék néhány szót szentelni annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance ellátogatott az MCC-be és megosztotta gondolatait a diákokkal – írta a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán. Orbán Balázs egyúttal hangsúlyozta, hogy „az esemény messze túlmutat a napi politikai ügyeken”, hiszen ez egy „kivételes, történelmi alkalom”.

Orbán Balázs szerint az amerikai alelnök látogatása jól jelzi, hogy Magyarországnak erős szövetségesei vannak világszerte

Fotó: AFP

Az MCC nem pusztán oktatási intézmény, hanem egy küldetés: magyar fiatalok képzése nemzeti elkötelezettséggel és nemzetközi versenyképességgel. Tudás, hazaszeretet és közösségi felelősség egyben – írta bejegyzésében Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a nyugati világ számos egyetemét „ma egy olyan liberális ideológia formálja, ami tagadja a nyugati világ civilizációs alapjait, korlátozza a valódi vitát és akár a szabad gondolkodást”. „Mi Magyarországon erre a kezdetektől nemet mondtunk” – nyomatékosította.