Orbán Balázs: J. D. Vance látogatása túlmutat a napi politikai ügyeken

A miniszterelnök politikai igazgatója legújabb bejegyzésében az amerikai alelnök látogatásának jelentőségéről írt az MCC életében. Orbán Balázs szerint az esemény messze túlmutat a napi politikai ügyeken.

2026. 04. 10. 12:42
Fotó: JONATHAN ERNST Forrás: POOL
Kampányfinisben vagyunk. Mégis, a Mathias Corvinus Collegium – MCC  kuratóriumának elnökeként szeretnék néhány szót szentelni annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance ellátogatott az MCC-be és megosztotta gondolatait a diákokkal – írta a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán. Orbán Balázs egyúttal hangsúlyozta, hogy „az esemény messze túlmutat a napi politikai ügyeken”, hiszen ez egy „kivételes, történelmi alkalom”.

Orbán Balázs szerint az amerikai alelnök látogatása jól jelzi, hogy Magyarországnak erős szövetségesei vannak világszerte 
Fotó: AFP

Az MCC nem pusztán oktatási intézmény, hanem egy küldetés: magyar fiatalok képzése nemzeti elkötelezettséggel és nemzetközi versenyképességgel. Tudás, hazaszeretet és közösségi felelősség egyben – írta bejegyzésében Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a nyugati világ számos egyetemét „ma egy olyan liberális ideológia formálja, ami tagadja a nyugati világ civilizációs alapjait, korlátozza a valódi vitát és akár a szabad gondolkodást”. „Mi Magyarországon erre a kezdetektől nemet mondtunk” – nyomatékosította. 

Orbán Balázs egyúttal elmondta, hogy nem véletlen, hogy a progresszív nemzetközi intézmények politikai eszközökkel lépnek fel az MCC-vel szemben.

„Egyre világosabb az is, hogy ebben az oktatás jövőjéért folytatott küzdelemben nem vagyunk egyedül: J. D. Vance támogatása is azt mutatja, hogy sok és erős szövetségese van Magyarországnak” – fogalmazott. 

Az idén 30. születésnapját ünneplő MCC több mint 8000 diákot képez több mint 30 helyszínen szerte a Kárpát-medencében. Könyvkiadás, kutatás, külföldi egyetem, nemzetközi lehetőségek és nemzeti büszkeség. Ma jó ennek a közösség tagjának lenni: közös építkezés, egyedülálló tapasztalatok, beláthatatlan lehetőségek. És a java még csak most jön. Boldog születésnapot, MCC!

– zárta bejegyzését Orbán Balázs. 

Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke az MCC színpadán (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
