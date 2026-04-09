Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, J. D. Vance a Magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett budapesti rendezvényen, beszéde elején telefonon felhívta az amerikai elnököt. Donald Trump a vonal túlsó végéről úgy fogalmazott: „nagyon szeretem Magyarországot”.
Trump a magyar emberekhez szólt – milliós megtekintést ért el a felvétel a TikTokon
Telefonon jelentkezett be Donald Trump a „Magyar–amerikai barátság napja” rendezvényen, ahol J. D. Vance kihangosítva kapcsolta a volt amerikai elnököt. Donald Trump közvetlenül a magyar közönséghez szólt, a felvétel pedig az amerikai Fox News TikTok-oldalán is megjelent, ahol később óriási megtekintést ért el.
Az amerikai elnök Orbán Viktor munkáját méltatva kiemelte: „útját állta, hogy bárki elfoglalja az önök országát, megtartotta az országot, és nagyszerű munkát végzett”, majd hozzátette: „nagyon szeretem”.
A magyar emberekhez szólva pedig azt mondta:
„üdvözlöm ezt a csodálatos tömeget”, valamint „nagyszerű emberek vagytok, erősen megtartottátok a hazátokat”.
Trump hangsúlyozta: „nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országoknak szembe kell nézni”, mert „nem hagytátok, hogy a ti országotokat elfoglalják”.
A beszélgetés végén úgy fogalmazott:
„nagy híve vagyok Orbánnak”, majd hozzátette: „mindenkit szeretettel üdvözlök”.
A jelenet később a médiában is nagy visszhangot kapott. A Fox News által közzétett felvétel és annak közösségi médiás megosztásai rövid idő alatt jelentős elérést produkáltak, a videó pedig több platformon, köztük a TikTokon is milliós megtekintést ért el.
Borítókép: Orbán Viktor és J. D. Vance (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
