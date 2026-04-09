Trump a magyar emberekhez szólt – milliós megtekintést ért el a felvétel a TikTokon

Orbán Viktor: Mi vagyunk a többség

Telefonon jelentkezett be Donald Trump a „Magyar–amerikai barátság napja” rendezvényen, ahol J. D. Vance kihangosítva kapcsolta a volt amerikai elnököt. Donald Trump közvetlenül a magyar közönséghez szólt, a felvétel pedig az amerikai Fox News TikTok-oldalán is megjelent, ahol később óriási megtekintést ért el.

2026. 04. 09. 14:20
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és J.D. Vance amerikai alelnök (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, J. D. Vance a Magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett budapesti rendezvényen, beszéde elején telefonon felhívta az amerikai elnököt. Donald Trump a vonal túlsó végéről úgy fogalmazott: „nagyon szeretem Magyarországot”.

Budapesti látogatása során J. D. Vance telefonon felhívta Donald Trumpot. Az amerikai elnök a magyar közönséghez szólt (Képernyőfotó: Fox News)

Az amerikai elnök Orbán Viktor munkáját méltatva kiemelte: „útját állta, hogy bárki elfoglalja az önök országát, megtartotta az országot, és nagyszerű munkát végzett”, majd hozzátette: „nagyon szeretem”.

A magyar emberekhez szólva pedig azt mondta: 

„üdvözlöm ezt a csodálatos tömeget”, valamint „nagyszerű emberek vagytok, erősen megtartottátok a hazátokat”.

Trump hangsúlyozta: „nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országoknak szembe kell nézni”, mert „nem hagytátok, hogy a ti országotokat elfoglalják”.

A beszélgetés végén úgy fogalmazott: 

„nagy híve vagyok Orbánnak”, majd hozzátette: „mindenkit szeretettel üdvözlök”.

A jelenet később a médiában is nagy visszhangot kapott. A Fox News által közzétett felvétel és annak közösségi médiás megosztásai rövid idő alatt jelentős elérést produkáltak, a videó pedig több platformon, köztük a TikTokon is milliós megtekintést ért el.

Borítókép: Orbán Viktor és J. D. Vance (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Mit csinálna egy pszichopata „g…i nagy háború” estén?

Bayer Zsolt avatarja

Ugyanezt üvöltözné amúgy Weber meg Ursula is, ugyanarról a biztonságos helyről, és nagyon meg lennének elégedve magukkal.

