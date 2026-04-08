J. D. Vance a magyar–amerikai barátság napja alkalmából rendezett budapesti nagygyűlésen mondott beszédet. Az Egyesült Államok alelnöke egyértelmű támogatásáról biztosította Magyarországot, mutatott rá a közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
J. D. Vance elmondta, hogy miért jött Budapestre
Mellettetek állunk a küzdelemben, fogalmazott az amerikai alelnök Budapesten, mutatott rá Orbán Balázs a közösségi oldalára kitett posztjában.
Az amerikai alelnök szavai szerint elismeréssel tekint Magyarországra és azokra az erőfeszítésekre, amelyeket az ország a szuverenitása megőrzéséért tesz.
Azért vagyok itt, mert csodálom azt, amiért küzdötök. A szabadságotokért, a szuverenitásotokért küzdötök
– fogalmazott beszédében.
J. D.Vance: Mellettetek állunk!
Hozzátette: Donald Trump elnökkel együtt sok sikert kívánnak Magyarországnak, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok támogatja az ország törekvéseit.
Itt állunk mellettetek ebben a küzdelemben!
– jelentette ki az Egyesült Államok alelnöke.
A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt, hangsúlyozva, hogy a két ország kapcsolatai soha nem látott szinten állnak.
J. D. Vance szavai is arra utalnak, hogy, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok a jelenlegi politikai vezetés alatt szorosabbak, mint valaha, és Washington és Budapest a jövőben is stratégiai együttműködésre törekszenek.
Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel a tárgyalásuk után tartott sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban 2026. április 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
