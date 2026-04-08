Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

J. D. Vance elmondta, hogy miért jött Budapestre

Mellettetek állunk a küzdelemben, fogalmazott az amerikai alelnök Budapesten, mutatott rá Orbán Balázs a közösségi oldalára kitett posztjában.

Forrás: Facebook2026. 04. 08. 9:54
J.D. Vance amerikai alelnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel a tárgyalásuk után tartott sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. április 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
J. D. Vance a magyar–amerikai barátság napja alkalmából rendezett budapesti nagygyűlésen mondott beszédet. Az Egyesült Államok alelnöke egyértelmű támogatásáról biztosította Magyarországot, mutatott rá a közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

J. D. Vance a rendezvényen kendőzetlenül beszélt a választási beavatkozásról (Fotó: Kurucz Árpád)

Az amerikai alelnök szavai szerint elismeréssel tekint Magyarországra és azokra az erőfeszítésekre, amelyeket az ország a szuverenitása megőrzéséért tesz.

Azért vagyok itt, mert csodálom azt, amiért küzdötök. A szabadságotokért, a szuverenitásotokért küzdötök

– fogalmazott beszédében.

J. D.Vance: Mellettetek állunk!

Hozzátette: Donald Trump elnökkel együtt sok sikert kívánnak Magyarországnak, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok támogatja az ország törekvéseit.

Itt állunk mellettetek ebben a küzdelemben!

– jelentette ki az Egyesült Államok alelnöke.

A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt, hangsúlyozva, hogy a két ország kapcsolatai soha nem látott szinten állnak. 

J. D. Vance szavai is arra utalnak, hogy, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok a jelenlegi politikai vezetés alatt szorosabbak, mint valaha, és Washington és Budapest a jövőben is stratégiai együttműködésre törekszenek.

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel a tárgyalásuk után tartott sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban 2026. április 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
