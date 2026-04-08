J. D. Vance elmondta, hogy miért jött Budapestre

Az amerikai alelnök szavai szerint elismeréssel tekint Magyarországra és azokra az erőfeszítésekre, amelyeket az ország a szuverenitása megőrzéséért tesz.

Azért vagyok itt, mert csodálom azt, amiért küzdötök. A szabadságotokért, a szuverenitásotokért küzdötök

– fogalmazott beszédében.

J. D.Vance: Mellettetek állunk!

Hozzátette: Donald Trump elnökkel együtt sok sikert kívánnak Magyarországnak, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok támogatja az ország törekvéseit.

Itt állunk mellettetek ebben a küzdelemben!

– jelentette ki az Egyesült Államok alelnöke.

A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt, hangsúlyozva, hogy a két ország kapcsolatai soha nem látott szinten állnak.

J. D. Vance szavai is arra utalnak, hogy, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok a jelenlegi politikai vezetés alatt szorosabbak, mint valaha, és Washington és Budapest a jövőben is stratégiai együttműködésre törekszenek.