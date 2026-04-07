J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke április 7–8-án Budapesten tartózkodik, Orbán Viktorral találkozik, majd közös sajtótájékoztatót követően beszédet mond a magyar–amerikai barátság napja alkalmából.
Így magasztalta J. D. Vance amerikai alelnök Orbán Viktort + videó
Április 7-én tárgyalóasztalhoz ült Orbán Viktor és J. D. Vance Budapesten. Vance alelnök magasztalta a magyar miniszterelnököt és igazi államférfinak nevezte.
Deák Dániel közösségi oldalán számolt be róla, hogyan magasztalta az amerikai alelnök a magyar kormányfőt:
Nagyon jó itt lenni Budapesten, ebben a gyönyörű városban, tele csodálatos emberekkel
– mondta, majd úgy folytatta, hogy Magyarország és az Egyesült Államok közötti baráti kapcsolat nagyon fontos számukra.
Részben azért, mert szeretjük a magyar embereket, ezt a csodálatos nemzetet és kultúrát, de részben azért is, mert az elnök szereti önöket, és én is szeretem önöket. Mert önök fontos részei annak, ami Európát erőssé és virágzóvá tette
– jelentette ki.
Ön az egyik igazi államférfi, az egyetlen igazi államférfi Európában, azon kevesek egyike, aki képes beszélni a világ minden tájáról érkező emberekkel, aki képes a béketeremtésben szerepet játszani, képes a gazdaságban államférfiként viselkedni
– folytatta, majd kitért rá, hogy számos nagyszerű gazdasági és kereskedelmi kapcsolat van Amerika és Magyarország között, amelyről ma is egyeztettek. Elmondta, hogy nagyra értékeli Orbán Viktor barátságát, mert nagyon ritkán van valaki, aki a diplomáciai képességek és a bölcsesség ilyen kombinációjával rendelkezik.
Nagyon fontos számunkra, hogy továbbra is fenntartsuk ezt a kapcsolatot, és tudom, hogy öt-hat nap múlva választások lesznek, ezért is szerettünk volna eljönni, hogy sok szerencsét kívánjunk ehhez önnek
– mondta Vance.
Borítókép: J. D. Vance és Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)
