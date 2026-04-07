J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában – kövesse nálunk élőben Orbán Viktor és az amerikai alelnök közös sajtótájékoztatóját

Uralja a nemzetközi sajtót J. D. Vance budapesti látogatása

A nemzetközi sajtó kiemelt figyelemmel követi J. D. Vance amerikai alelnök budapesti útját. A legtöbb külföldi lap nem pusztán diplomáciai eseményként tekint a látogatásra, hanem olyan fejleményként értelmezi, amely túlmutat a protokollon, és szélesebb politikai összefüggésekbe illeszkedik. Az amerikai vezetés egyértelműen Orbán Viktor mellett áll.

Forrás: Origo2026. 04. 07. 13:48
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja J.D. Vance amerikai alelnököt a Karmelita kolostorban 2026. április 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
J. D. Vance Magyarország mellett. Az amerikai médiában domináns értelmezés, hogy a látogatás egyértelmű politikai üzenetet hordoz. A The Washington Post azt emelte ki, hogy J. D. Vance amerikai alelnök néhány nappal a választás előtt utazott Magyarországra, hogy támogassa Orbán Viktor miniszterelnök kampányát, mindössze néhány nappal a döntő választás előtt, írja az Origo.

J. D. Vance amerikai alelnök és felesége, Usha Vance érkezésükkor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2026. április 7-én  (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az amerikai lap szerint Orbán Viktor Donald Trump szoros és közeli szövetségese. Trump többször is támogatta Orbán újraválasztási jelöltségét, és az amerikai konzervatívok számos tagja helyesli a magyar vezető bevándorlással kapcsolatos fellépését.

Az Associated Press szerint Vance érkezése „Orbán Viktor újraválasztási kampányának erősítését szolgálja”, és a látogatás a Donald Trump vezette adminisztráció határozott kiállását jelzi a magyar miniszterelnök mellett.

A nyugat-európai lapok jóval kritikusabb hangot ütnek meg. A Politico szerint J. D. Vance azért érkezik Magyarországra, hogy az utolsó pillanatban megerősítse kulcsfontosságú MAGA-szövetségesét, Orbán Viktor miniszterelnököt a vasárnapi, mindent eldöntő választások előtt.

Donald Trump elnök már több alkalommal is támogatta Orbán Viktort.

A Reuters beszámolója szerint az út „a Trump-adminisztráció ideológiai szövetségeseinek támogatását” jelzi, miközben elemzők azt is felvetik, hogy a lépés inkább az Orbán-kormány megerősítését célozza.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke Budapestre utazott, hogy támogassa Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, a Trump-adminisztráció kulcsfontosságú európai szövetségesét a vasárnapi parlamenti választások előtt, írta a BBC. Vance közös sajtótájékoztatón vesz részt kedden délután Orbán Viktorral. A brit médium emlékeztet arra, hogy a múlt hónapban Donald Trump a CPAC Hungary rendezvényre küldött videóüzenetében azt mondta, hogy Orbán Viktor „teljes támogatását élvezi”. Orbán Viktor 2010 óta sorozatban négy választást nyert.

Vance-t és feleségét, Ushát Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta, aki elmondta, hogy az Orbán és Donald Trump elnök közötti barátság „új aranykort” teremtett a kapcsolatokban.

Az Al Jazeera is arról írt, hogy J. D. Vance kétnapos látogatása két hónappal azután történik, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke februárban levelében támogatta Orbán Viktort, miközben Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere is ellátogatott Budapestre, hogy kifejezze támogatását.

A francia Le Monde és a spanyol El País értelmezésében a látogatás beleillik abba a stratégiába, amelyben Washington a nemzeti-konzervatív erőket támogatja Európában, miközben Orbán Viktor politikája továbbra is feszültséget okoz az Európai Unión belül és Ukrajna irányában.

J. D. Vance és Orbán Viktor Budapesten (MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A nemzetközi elemzések jelentős része kiemeli a geopolitikai dimenziót is. Több nyugati forrás – köztük az Axios – arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország kulcsszereplővé vált egy olyan geopolitikai térben, ahol amerikai és orosz érdekek is megjelennek.

A lap szerint Orbán Viktor politikai helyzete „tesztje lehet a globális jobboldali mozgalmak erejének”.

Egyes értelmezések szerint a magyar kormány egyensúlyozása Washington és Moszkva között továbbra is meghatározza a térség politikáját, különösen az ukrajnai háború árnyékában.

Az ukrán sajtó kritikus: feszültség és bizalmatlanság

Az ukrán narratívák – amelyeket több nyugati lap idéz – alapvetően kritikusak. Az UNN a Politico alapján úgy fogalmazott, hogy Trump Magyarországra küldte Vance-t, hogy támogassa Orbánt a választások előtt.

Az ukrán sajtóban megjelenő értelmezések szerint Budapest és Washington közeledése nem független attól, hogy Magyarország több kérdésben is szembemegy Kijev álláspontjával, különösen az energiapolitika és a szankciók ügyében.

A nemzetközi sajtó összességében egyetért abban, hogy Vance budapesti útja túlmutat a hagyományos diplomácián. A látogatást egyszerre értelmezik belpolitikai támogatásként Orbán Viktor számára, a két ország kormánya közötti ideológiai szövetség megerősítéseként, valamint egy szélesebb geopolitikai játszma részeként.

Borítókép: J. D. Vance és Orbán Viktor Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

add-square J.D. Vance magyarországi látogatása

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
