Uralja a nemzetközi sajtót J. D. Vance budapesti látogatása

Az amerikai lap szerint Orbán Viktor Donald Trump szoros és közeli szövetségese. Trump többször is támogatta Orbán újraválasztási jelöltségét, és az amerikai konzervatívok számos tagja helyesli a magyar vezető bevándorlással kapcsolatos fellépését.

Az Associated Press szerint Vance érkezése „Orbán Viktor újraválasztási kampányának erősítését szolgálja”, és a látogatás a Donald Trump vezette adminisztráció határozott kiállását jelzi a magyar miniszterelnök mellett.

A nyugat-európai lapok jóval kritikusabb hangot ütnek meg. A Politico szerint J. D. Vance azért érkezik Magyarországra, hogy az utolsó pillanatban megerősítse kulcsfontosságú MAGA-szövetségesét, Orbán Viktor miniszterelnököt a vasárnapi, mindent eldöntő választások előtt.

Donald Trump elnök már több alkalommal is támogatta Orbán Viktort.

A Reuters beszámolója szerint az út „a Trump-adminisztráció ideológiai szövetségeseinek támogatását” jelzi, miközben elemzők azt is felvetik, hogy a lépés inkább az Orbán-kormány megerősítését célozza.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke Budapestre utazott, hogy támogassa Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, a Trump-adminisztráció kulcsfontosságú európai szövetségesét a vasárnapi parlamenti választások előtt, írta a BBC. Vance közös sajtótájékoztatón vesz részt kedden délután Orbán Viktorral. A brit médium emlékeztet arra, hogy a múlt hónapban Donald Trump a CPAC Hungary rendezvényre küldött videóüzenetében azt mondta, hogy Orbán Viktor „teljes támogatását élvezi”. Orbán Viktor 2010 óta sorozatban négy választást nyert.

Vance-t és feleségét, Ushát Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta, aki elmondta, hogy az Orbán és Donald Trump elnök közötti barátság „új aranykort” teremtett a kapcsolatokban.

Az Al Jazeera is arról írt, hogy J. D. Vance kétnapos látogatása két hónappal azután történik, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke februárban levelében támogatta Orbán Viktort, miközben Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere is ellátogatott Budapestre, hogy kifejezze támogatását.