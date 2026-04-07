Rendkívüli

Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026JD VanceOrbán Viktor

J. D. Vance Budapesten: újabb mérföldkő az amerikai–magyar aranykorban!

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált. Vance következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel Magyarország-ellenes intézkedéseit. Április 7-én az alelnök Budapestre látogatott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 11:16
J.D. Vance amerikai alelnök és felesége, Usha Vance érkezésükkor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2026. április 7-én. Az alelnök kétnapos látogatásra érkezett Magyarországra (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán emlékeztetett, hogy ma Magyarországra érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, ő az első hivatalban lévő amerikai alelnök, aki a rendszerváltás óta hivatalos kétoldalú úton jár hazánkban, és egyben a legmagasabb szintű amerikai látogató George W. Bush 2006-os budapesti útja óta.

A díszegység katonái a J. D. Vance amerikai alelnököt szállító repülőgép érkezésekor a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Fotó: MTI

J. D. Vance látogatása egy olyan időszakban történik, amikor Európa jövőjéről, biztonságáról és identitásáról zajlik a vita — és ebben a vitában az amerikai alelnök szavai különös súlyt kapnak

– fejtette ki. Vance álláspontja több ponton is találkozik azokkal az elvekkel, amelyeket Magyarország a nyugati világ jövőjéről szóló vitában következetesen képvisel – ezt az alábbi kijelentései is egyértelműen mutatják.

Vance szerint Brüsszel végzetes tévútra terelte Európát

Európa legnagyobb fenyegetése nem Oroszország vagy Kína – hanem belülről fakad. […] Nincs biztonság, ha a társadalom belülről omlik össze. […] Európa a civilizációs öngyilkosság kockázatával néz szembe. […] Egyetlen külső ellenség sem tudja elpusztítani Európát, ha Európa nem adja fel önmagát

– jelentette ki korábban az Egyesült Államok alelnöke, aki élesen bírálta a brüsszeli elnyomó hatalom működését is, amely a liberális politikákat fontosabbnak tartja, mint az európai emberek érdekeit:

A demokrácia azon a szent alapelven nyugszik, hogy az emberek hangja számít. […] Nem lehet megőrizni a demokráciát a saját nép akaratának elnyomásával. […] Ha félnek a saját választóiktól, Amerika sem tud segíteni.

J. D. Vance felhívta a figyelmet a konzervatív hangokat célzó brüsszeli cenzúrára is, melyet napjainkban – különösen a közösségimédia-térben – a magyar nemzeti erők is elszenvednek: 

A probléma nem az, hogy az emberek rossz dolgokat mondanak – hanem az, hogy a kormányok félnek meghallani őket. […] A cenzúra nem erő. Hanem gyengeség.

A Trump-adminisztráció második embere a migráció kapcsán is hazánk véleményét osztja:

Az asszimiláció nélküli tömeges migráció nem együttérzés – hanem káosz. […] Egy nemzet sem maradhat fenn, ha nem védi meg a saját határait.

A mai budapesti látogatás, nemcsak diplomáciai szempontból jelentős, hanem világosan jelzi: a transzatlanti térben is egyre erősebben jelennek meg azok a hangok, amelyek a szuverenitás és a biztonság elsődlegességét hangsúlyozzák.

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök és felesége, Usha Vance érkezésükkor a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 2026. április 7-én. Az alelnök kétnapos látogatásra érkezett Magyarországra (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
