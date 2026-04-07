J. D. Vance Budapesten: újabb mérföldkő az amerikai–magyar aranykorban!

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán emlékeztetett, hogy ma Magyarországra érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, ő az első hivatalban lévő amerikai alelnök, aki a rendszerváltás óta hivatalos kétoldalú úton jár hazánkban, és egyben a legmagasabb szintű amerikai látogató George W. Bush 2006-os budapesti útja óta.
J. D. Vance látogatása egy olyan időszakban történik, amikor Európa jövőjéről, biztonságáról és identitásáról zajlik a vita — és ebben a vitában az amerikai alelnök szavai különös súlyt kapnak
– fejtette ki. Vance álláspontja több ponton is találkozik azokkal az elvekkel, amelyeket Magyarország a nyugati világ jövőjéről szóló vitában következetesen képvisel – ezt az alábbi kijelentései is egyértelműen mutatják.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.