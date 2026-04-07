J. D. Vance is belép az Iránnal folytatott tárgyalásokba

J. D. Vance alelnök készen áll arra, hogy bekapcsolódjon az Iránnal folytatott tárgyalásokba, ha azok eljutnak a közvetlen egyeztetés szintjére. A megbeszéléseket jelenleg Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner vezetik, de előrelépés esetén Vance is szerepet kaphat. Ez azt jelzi, hogy a Fehér Ház komolyan keresi a konfliktus lezárásának lehetőségét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 7:36
J.D. Vance amerikai alelnök (Fotó: AFP)
A Fehér Ház szerint Donald Trump nemzetbiztonsági csapata – J. D. Vance, Marco Rubio, Steve Witkoff és Jared Kushner – együtt dolgozik azon, hogy kiderüljön, lehetséges-e békemegállapodás. Anna Kelly szóvivő szerint J. D. Vance mindig is megbízható hang volt külpolitikai kérdésekben. Közben az amerikai álláspont továbbra is rendkívül kemény: Trump azzal fenyeget, hogy Irán „visszakerül a kőkorszakba”, ha nem hajlandó komolyan részt venni a tárgyalásokban.

J. D. Vance fontos szerepet kap Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

J.D. Vance lehetséges bevonása különösen kényes pillanatban merül fel. Trump kedd estig adott határidőt Iránnak, és azzal fenyeget, hogy súlyos katonai csapásokat mér az országra, ha vezetői nem teljesítik követeléseit. Miközben J. D. Vance bevonása arra utal, hogy a Fehér Ház komolyan keresi a konfliktusból kivezető utat, Pete Hegseth hadügyminiszter példátlan csapásokat helyezett kilátásba a következő napokra. Trump maga is úgy fogalmazott, hogy nem tudja, a háború lezárul-e, vagy tovább eszkalálódik

– írja a Politico.

J. D. Vance többnyire a háttérben maradt, miközben más tisztviselők rendszeresen tájékoztatták a sajtót a katonai műveletekről. Ugyanakkor közvetítőkön keresztül kapcsolatban volt az érintettekkel. Vasárnap este például kapcsolatba lépett Asim Munir pakisztáni tábornokkal, miközben Iszlámábád egy lehetséges, 45 napos tűzszüneti javaslat előterjesztésére készült. 

A Reuters szerint Pakisztán közvetítőként próbál fellépni a tűzszünet érdekében.

Trump hétfőn újságíróknak is elismerte, hogy J. D. Vance részt vesz az egyeztetésekben. Korábban, félig tréfásan, nyilvánosan is rá hárította a felelősséget egy esetleges megállapodás sikeréért vagy kudarcáért. Trump azt is mondta, hogy J. D. Vance „filozófiailag” kissé eltérően gondolkodik tőle, és talán kevésbé volt lelkes a beavatkozás iránt, de így is támogatta azt. J. D. Vance régóta ellenzi az úgynevezett „végtelen háborúkat”, ezért a mostani szerepe beleillik ebbe az álláspontba. A Fehér Ház ugyanakkor visszautasította, hogy J. D. Vance a konfliktus elején passzív lett volna, és azt hangsúlyozta, hogy a nemzetbiztonsági csapat végig összehangoltan dolgozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
