J. D. Vance is belép az Iránnal folytatott tárgyalásokba

A Reuters szerint Pakisztán közvetítőként próbál fellépni a tűzszünet érdekében.

Trump hétfőn újságíróknak is elismerte, hogy J. D. Vance részt vesz az egyeztetésekben. Korábban, félig tréfásan, nyilvánosan is rá hárította a felelősséget egy esetleges megállapodás sikeréért vagy kudarcáért. Trump azt is mondta, hogy J. D. Vance „filozófiailag” kissé eltérően gondolkodik tőle, és talán kevésbé volt lelkes a beavatkozás iránt, de így is támogatta azt. J. D. Vance régóta ellenzi az úgynevezett „végtelen háborúkat”, ezért a mostani szerepe beleillik ebbe az álláspontba. A Fehér Ház ugyanakkor visszautasította, hogy J. D. Vance a konfliktus elején passzív lett volna, és azt hangsúlyozta, hogy a nemzetbiztonsági csapat végig összehangoltan dolgozott.

Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)