Az iráni hadsereg elutasította Donald Trump ultimátumát

Az agresszív és háborúpárti amerikai elnök, miután több egymás követő vereséget szenvedett el, tehetetlen, instabil, enervált és ostoba módon Irán létesítményeit és javait kezdte el fenyegetni. Ezt jelentette ki Ali Abdollahi tábornok, az iráni hadsereg főparancsnoka.

Az iráni hadsereg Donald Trumpnak is üzent, de az amerikai elnök is ultimátumot adott

A fegyveres erőinkkel egy pillanatig sem habozunk megvédelmezni országunk jogait és a javainkat, továbbá helyre tenni az agresszort – fűzte hozzá az iráni hadsereg tábornoka, akit az állami televízió idézett a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek, mondván, „a pokol fog Iránra szabadulni”, amennyiben két napon belül nem köt megállapodást.

Szombat este az iráni hadsereg figyelmeztetett, hogy az „amerikai–cionista ellenség” támadása esetén „az amerikai terrorhadsereg” által használt létesítményeket és a cionista rezsim létesítményét fogják célba venni pusztító és szüntelen támadásokban.

Donald Trump: kimentették Iránból a lezuhant amerikai F–15-ös második pilótáját is

Megtalálták és kimentették Iránból a pénteken lezuhant amerikai vadászrepülőgép második pilótáját is – közölte Donald Trump amerikai elnök washingtoni idő szerint szombaton éjszaka.