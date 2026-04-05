Az iráni hadsereg elutasította Donald Trump ultimátumát

Az amerikai elnök azt közölte, kimentették Iránból a lezuhant amerikai F–15-ös második pilótáját is. Az iráni hadsereg szombat este közben elutasította Donald Trump 48 órás ultimátumát, aki megállapodást, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte.

2026. 04. 05. 9:21
Illusztráció Fotó: DAVID CANALES Forrás: NurPhoto
Az agresszív és háborúpárti amerikai elnök, miután több egymás követő vereséget szenvedett el, tehetetlen, instabil, enervált és ostoba módon Irán létesítményeit és javait kezdte el fenyegetni. Ezt jelentette ki Ali Abdollahi tábornok, az iráni hadsereg főparancsnoka.

Az iráni hadsereg Donald Trumpnak is üzent, de az amerikai elnök is ultimátumot adott
A fegyveres erőinkkel egy pillanatig sem habozunk megvédelmezni országunk jogait és a javainkat, továbbá helyre tenni az agresszort – fűzte hozzá az iráni hadsereg tábornoka, akit az állami televízió idézett a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek, mondván, „a pokol fog Iránra szabadulni”, amennyiben két napon belül nem köt megállapodást.

Szombat este az iráni hadsereg figyelmeztetett, hogy az „amerikai–cionista ellenség” támadása esetén „az amerikai terrorhadsereg” által használt létesítményeket és a cionista rezsim létesítményét fogják célba venni pusztító és szüntelen támadásokban.

Donald Trump: kimentették Iránból a lezuhant amerikai F–15-ös második pilótáját is

Megtalálták és kimentették Iránból a pénteken lezuhant amerikai vadászrepülőgép második pilótáját is – közölte Donald Trump amerikai elnök washingtoni idő szerint szombaton éjszaka.

Az elnök a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy a légierő ezredesi rangfokozatban szolgáló tagját Irán hegyvidéki térségében átfogó és összehangolt amerikai kutató- és mentőerőfeszítések révén találták meg.

Utasításomra a hadsereg tucatnyi, a világ leghalálosabb fegyvereivel felszerelt légijárművét küldte be, hogy kihozzák

– írta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy a katonatiszt ugyan megsebesült, de fel fog épülni. Donald Trump egyben megerősítette, hogy a pénteken az Irán fölött lezuhant – iráni közlések szerint lelőtt – F–15-ös vadászrepülőgép legénységének másik tagját már aznap sikerült kimenekíteni. Hozzátette, hogy a sikeres első mentőakcióról a még folyamatban lévő második kutatóműveletre tekintettel nem adtak hivatalos tájékoztatást.

Első alkalommal történt meg a katonai emlékezetben, hogy két amerikai pilótát egymástól független műveletekkel sikerült kimenteni mélyen az ellenség területéről

– hangoztatta az elnök.

Az F–15-ös vadászrepülőgép Irán nyugati részén, a hegyvidéki, Irakhoz közeli térségben zuhant le. Az iráni Forradalmi Gárda komoly jutalmat tűzött ki az amerikai pilóta kézre kerítése érdekében, amivel kapcsolatban Donald Trump azt írta, hogy az amerikai katonát megpróbálta „levadászni az ellenség”, és egyre közelebb jutott hozzá.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

