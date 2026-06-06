Stílus, jog, politika

Így két lehetőség van: vagy nem magyarok az ellenzéki szavazók és az otthon maradók, vagy a kormányzásra kapott valóban egyedülálló mértékű felhatalmazás nem szól az alkotmányos rendszer szétverésére, a jogállamiság felszámolására. Mindez azt bizonyítja, hogy Magyar Péter politikusnak is teljesen alkalmatlan, kormányfőnek pedig végképp, ezért legyünk minél többen vasárnap a fenyegetett és kirúgásra ítélt közjogi méltóságok és tisztviselők melletti szimpátiatüntetésen.