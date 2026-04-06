Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Trumpnak üzent Irán

Irán a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül megüzente az Egyesült Államoknak, hogy elutasítja tűzszünetet, a háború tartós lezárását akarja - jelentette hétfőn az IRNA állami hírügynökség.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 19:07
Trumpnak üzent Irán - a képen Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 15-pontos amerikai békejavaslatra adott, tíz pontból álló iráni válasz egyebek között olyan elemeket foglal magában, mint a harci tevékenységek leállítása a régióban, a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás protokolljainak kidolgozása, az Iszlám Köztársaság elleni szankciók feloldása, valamint az újjáépítés. 

Trumpnak üzent Irán Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

A nyilatkozat külön kiemeli, hogy Teherán elutasított egy rövid tűzszünetet, arra hivatkozva, hogy fontosnak tartja teljes egészében leállítani a Közel-Keletet sújtó háborút. 

A tűzszünet csak az ellenségnek adna időt arra, hogy átrendezze erőit és újabb bűncselekményeket kövessen el

 – mondta hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy „egyetlen épeszű ember sem fogadna el ilyen ajánlatot”. 

Nem fogunk pusztán egy tűzszünetbe belemenni

– hangsúlyozta Modzstaba Ferdúszi Púr, Irán kairói diplomáciai képviseletének vezetője az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva. 

Csakis olyan garanciákkal tartjuk elfogadhatónak a háború lezárását, hogy nem támadnak meg minket ismét

– tette hozzá. 

Donald Trump amerikai elnök szombaton Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy kedden jár le az egyszer meghosszabbított, 10 napos ultimátum az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására, amit követően minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba. 

Az idő telik - 48 óra van még, mielőtt a teljes pokol szabadul rájuk

– fogalmazott akkor Donald Trump, akit az MTI idézett.

Borítókép: Trumpnak üzent Irán - a képen Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
