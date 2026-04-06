Trumpnak üzent Irán

A nyilatkozat külön kiemeli, hogy Teherán elutasított egy rövid tűzszünetet, arra hivatkozva, hogy fontosnak tartja teljes egészében leállítani a Közel-Keletet sújtó háborút.

A tűzszünet csak az ellenségnek adna időt arra, hogy átrendezze erőit és újabb bűncselekményeket kövessen el

– mondta hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy „egyetlen épeszű ember sem fogadna el ilyen ajánlatot”.

Nem fogunk pusztán egy tűzszünetbe belemenni

– hangsúlyozta Modzstaba Ferdúszi Púr, Irán kairói diplomáciai képviseletének vezetője az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva.

Csakis olyan garanciákkal tartjuk elfogadhatónak a háború lezárását, hogy nem támadnak meg minket ismét

– tette hozzá.