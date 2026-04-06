A 15-pontos amerikai békejavaslatra adott, tíz pontból álló iráni válasz egyebek között olyan elemeket foglal magában, mint a harci tevékenységek leállítása a régióban, a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás protokolljainak kidolgozása, az Iszlám Köztársaság elleni szankciók feloldása, valamint az újjáépítés.
Trumpnak üzent Irán
Irán a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül megüzente az Egyesült Államoknak, hogy elutasítja tűzszünetet, a háború tartós lezárását akarja - jelentette hétfőn az IRNA állami hírügynökség.
A nyilatkozat külön kiemeli, hogy Teherán elutasított egy rövid tűzszünetet, arra hivatkozva, hogy fontosnak tartja teljes egészében leállítani a Közel-Keletet sújtó háborút.
A tűzszünet csak az ellenségnek adna időt arra, hogy átrendezze erőit és újabb bűncselekményeket kövessen el
– mondta hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy „egyetlen épeszű ember sem fogadna el ilyen ajánlatot”.
Nem fogunk pusztán egy tűzszünetbe belemenni
– hangsúlyozta Modzstaba Ferdúszi Púr, Irán kairói diplomáciai képviseletének vezetője az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva.
Csakis olyan garanciákkal tartjuk elfogadhatónak a háború lezárását, hogy nem támadnak meg minket ismét
– tette hozzá.
Donald Trump amerikai elnök szombaton Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy kedden jár le az egyszer meghosszabbított, 10 napos ultimátum az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására, amit követően minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.
Az idő telik - 48 óra van még, mielőtt a teljes pokol szabadul rájuk
– fogalmazott akkor Donald Trump, akit az MTI idézett.
Borítókép: Trumpnak üzent Irán - a képen Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő (Fotó: AFP)
