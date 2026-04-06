Irán egy amerikai támaszpont ellen hajtott végre támadást

Ebrahim Zolfakari elmondta, hogy Irán műholdas felszerelést és lőszerraktárt támadott, emlékeztetve arra, hogy a szigetre az amerikai erők a kuvaiti Árifdzsán bázis elleni iráni támadások nyomán helyezték át a székhelyüket. Árifdzsán ellen a konfliktus kitörése óta Irán többször hajtott végre műveletet.

Korábban a kuvaiti hadsereg már bejelentette, hogy az országot drón- és rakétatámadás érte hétfőre virradóra, az ország egészségügyi tárcája pedig azt közölte, hogy a légvédelem által megsemmisített légi eszközök lehulló darabjai több embert megsebesítettek.

Mindeközben az IRNA iráni állami hírügynökség azt közölte, hétfőn ismét támadás ért egy teheráni egyetemet, amelynek rektora azt közölte, a műveletben senki nem halt meg. Mohammed Reza Aref első alelnök azt mondta, a műveletet bunkerromboló bombákkal követték el, a támadást pedig „Donald Trump (amerikai elnök) őrültsége és a tudatlansága szimbolumának” nevezte.

Nem érti meg (Trump), hogy Irán tudása nem a betonban rejlik, hanem tanáraink erejében

– jelentette ki.

Ugyancsak hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő bejelentette, Teherán megfogalmazta álláspontját és követeléseit a legutóbbi – közvetítők révén – kapott tűzszüneti ajánlatra, a részleteket pedig „a megfelelő időben” közzé fogja tenni.