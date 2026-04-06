Irán egy amerikai támaszpont ellen hajtott végre támadást

Irán dróntámadást intézett a Kuvaithoz tartozó Bubján-szigeteken lévő amerikai katonai támaszpont ellen – jelentette be az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője az iráni állami média által hétfőn közzétett videóüzenetben.
Irán újabb dróntámadást hajtott végre a Kuvait területéhez tartozó Bubján-szigeteken található amerikai katonai támaszpont ellen, miközben Teherán szerint stratégiai célpontokat semmisítettek meg. A konfliktus eszkalálódását jelzi, hogy a térségben ismét rakéta- és dróncsapások történtek, valamint egy teheráni egyetemet is támadás ért, amelyet az iráni vezetés élesen bírált.
Ebrahim Zolfakari elmondta, hogy Irán műholdas felszerelést és lőszerraktárt támadott, emlékeztetve arra, hogy a szigetre az amerikai erők a kuvaiti Árifdzsán bázis elleni iráni támadások nyomán helyezték át a székhelyüket. Árifdzsán ellen a konfliktus kitörése óta Irán többször hajtott végre műveletet.
Korábban a kuvaiti hadsereg már bejelentette, hogy az országot drón- és rakétatámadás érte hétfőre virradóra, az ország egészségügyi tárcája pedig azt közölte, hogy a légvédelem által megsemmisített légi eszközök lehulló darabjai több embert megsebesítettek.
Mindeközben az IRNA iráni állami hírügynökség azt közölte, hétfőn ismét támadás ért egy teheráni egyetemet, amelynek rektora azt közölte, a műveletben senki nem halt meg. Mohammed Reza Aref első alelnök azt mondta, a műveletet bunkerromboló bombákkal követték el, a támadást pedig „Donald Trump (amerikai elnök) őrültsége és a tudatlansága szimbolumának” nevezte.
Nem érti meg (Trump), hogy Irán tudása nem a betonban rejlik, hanem tanáraink erejében
– jelentette ki.
Ugyancsak hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő bejelentette, Teherán megfogalmazta álláspontját és követeléseit a legutóbbi – közvetítők révén – kapott tűzszüneti ajánlatra, a részleteket pedig „a megfelelő időben” közzé fogja tenni.
Hangsúlyozta továbbá: „a tárgyalások összeegyeztethetetlenek az ultimátumokkal és a háborús bűncselekményekkel való fenyegetőzésekkel”.
Ezzel egy időben Mohammed Eszlami, az iszlám köztársaság atomenergetikai ügynökségének vezetője a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójához, Rafael Grossihoz címzett, az IRNA által közzétett levelében azt vetette a szervezet szemére, hogy „a tehetetlensége felbátorítja az agresszorokat” az olyan atomlétesítmények elleni támadásokkal kapcsolatban, mint például az ország déli részén lévő Busehr, amelyet már négyszer csapás ért a konfliktus kitörése óta. A busehri Irán egyetlen működő atomerőműve, Eszlami pedig arra figyelmeztetett, hogy a létesítmény elleni műveletek radioaktív anyagok kiszabadulásával fenyegetnek és „helyrehozhatatlan következményekkel járhatnak” az iráni népre, a térségbeli országokra és a környezetre nézve.
Borítókép: Iráni gyártású Shahed drón (Fotó: AFP)
