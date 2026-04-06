Irán egy amerikai támaszpont ellen hajtott végre támadást

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

IránKuvaitEgyesült Államok

Irán újabb dróntámadást hajtott végre a Kuvait területéhez tartozó Bubján-szigeteken található amerikai katonai támaszpont ellen, miközben Teherán szerint stratégiai célpontokat semmisítettek meg. A konfliktus eszkalálódását jelzi, hogy a térségben ismét rakéta- és dróncsapások történtek, valamint egy teheráni egyetemet is támadás ért, amelyet az iráni vezetés élesen bírált.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 18:27
Iráni gyártású Shahed drón Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Irán dróntámadást intézett a Kuvaithoz tartozó Bubján-szigeteken lévő amerikai katonai támaszpont ellen – jelentette be az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője az iráni állami média által hétfőn közzétett videóüzenetben.

Ebrahim Zolfakari elmondta, hogy Irán műholdas felszerelést és lőszerraktárt támadott, emlékeztetve arra, hogy a szigetre az amerikai erők a kuvaiti Árifdzsán bázis elleni iráni támadások nyomán helyezték át a székhelyüket. Árifdzsán ellen a konfliktus kitörése óta Irán többször hajtott végre műveletet.

Korábban a kuvaiti hadsereg már bejelentette, hogy az országot drón- és rakétatámadás érte hétfőre virradóra, az ország egészségügyi tárcája pedig azt közölte, hogy a légvédelem által megsemmisített légi eszközök lehulló darabjai több embert megsebesítettek.

Mindeközben az IRNA iráni állami hírügynökség azt közölte, hétfőn ismét támadás ért egy teheráni egyetemet, amelynek rektora azt közölte, a műveletben senki nem halt meg. Mohammed Reza Aref első alelnök azt mondta, a műveletet bunkerromboló bombákkal követték el, a támadást pedig „Donald Trump (amerikai elnök) őrültsége és a tudatlansága szimbolumának” nevezte.

Nem érti meg (Trump), hogy Irán tudása nem a betonban rejlik, hanem tanáraink erejében

 – jelentette ki.

Ugyancsak hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő bejelentette, Teherán megfogalmazta álláspontját és követeléseit a legutóbbi – közvetítők révén – kapott tűzszüneti ajánlatra, a részleteket pedig „a megfelelő időben” közzé fogja tenni.

Hangsúlyozta továbbá: „a tárgyalások összeegyeztethetetlenek az ultimátumokkal és a háborús bűncselekményekkel való fenyegetőzésekkel”.

Ezzel egy időben Mohammed Eszlami, az iszlám köztársaság atomenergetikai ügynökségének vezetője a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójához, Rafael Grossihoz címzett, az IRNA által közzétett levelében azt vetette a szervezet szemére, hogy „a tehetetlensége felbátorítja az agresszorokat” az olyan atomlétesítmények elleni támadásokkal kapcsolatban, mint például az ország déli részén lévő Busehr, amelyet már négyszer csapás ért a konfliktus kitörése óta. A busehri Irán egyetlen működő atomerőműve, Eszlami pedig arra figyelmeztetett, hogy a létesítmény elleni műveletek radioaktív anyagok kiszabadulásával fenyegetnek és „helyrehozhatatlan következményekkel járhatnak” az iráni népre, a térségbeli országokra és a környezetre nézve.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
