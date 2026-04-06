orosz-ukrán háborúZaporizzsjaellentámadás

Brutális válaszcsapás: percek alatt megállították az ukrán ellentámadást

Orosz közlés szerint drónokkal megakadályozták az ukrán ellentámadást Zaporizzsjában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 15:47
Orosz–ukrán háború, Donyeck (Fotó: AFP)
Az orosz közlés szerint a Vosztok erőcsoport drónkezelői a Zaporizzsjai régióban meghiúsították az ukrán erők ellentámadási kísérletét. A Maszja hívójelű egységparancsnok azt mondta, hogy az akció hét percig tartott.

Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Az ukrán egységek ellentámadást próbálnak indítani, de visszaverjük őket. Sok drónt vetünk be, egyszerre 30-35-öt indítottunk. Nemrég négy jármű hatolt be egy településre, ezeket hét percen belül megsemmisítettük. Folyamatos készenlétben vagyunk, és minden áttörési kísérletet azonnal megállítunk

 – mondta az egységparancsnok.

A közlés szerint légi felderítés során drónokkal kisebb ukrán rohamcsoportok mozgását észlelték erdős területeken. Ezt követően csapásokat mértek a személyi állományra és lőszerraktárakra, amelyek felrobbanása további károkat okozott.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a drónfelderítés álcázott bunkereket és tüzérségi állásokat is feltárt, amelyek koordinátáit tüzérségi egységeknek adták át. Egy Giacint–Sz önjáró tarack ezek alapján hajtott végre csapásokat.

– írja a Life.ru

A közlemény szerint a Vosztok erőcsoport Grad sorozatvetői ukrán gyülekezési pontokat is támadtak, ahol erősítéseket vontak össze.

Korábban a Kramatorszk–Druzskivka irányban a „Dél” erőcsoport jeladóegységei az orosz közlés szerint megakadályozták az ukrán erők kommunikációs rendszerek elleni támadását. A cél egy rádiós átjátszó volt, a helyreállításra külön egységeket vezényeltek ki.

Magyar Péter eközben 2024 óta folytat egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra.

A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre legfeljebb a későbbi események alapján lehet következtetni.

Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol egy időben tartózkodott Zelenszkijjel. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is megosztott a helyszínről a közösségi médiában.

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 6.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu