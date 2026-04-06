Az ukrán egységek ellentámadást próbálnak indítani, de visszaverjük őket. Sok drónt vetünk be, egyszerre 30-35-öt indítottunk. Nemrég négy jármű hatolt be egy településre, ezeket hét percen belül megsemmisítettük. Folyamatos készenlétben vagyunk, és minden áttörési kísérletet azonnal megállítunk

– mondta az egységparancsnok.

A közlés szerint légi felderítés során drónokkal kisebb ukrán rohamcsoportok mozgását észlelték erdős területeken. Ezt követően csapásokat mértek a személyi állományra és lőszerraktárakra, amelyek felrobbanása további károkat okozott.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a drónfelderítés álcázott bunkereket és tüzérségi állásokat is feltárt, amelyek koordinátáit tüzérségi egységeknek adták át. Egy Giacint–Sz önjáró tarack ezek alapján hajtott végre csapásokat.

– írja a Life.ru

A közlemény szerint a Vosztok erőcsoport Grad sorozatvetői ukrán gyülekezési pontokat is támadtak, ahol erősítéseket vontak össze.