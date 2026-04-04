„Öt ember – három nő és két férfi – meghalt, huszonketten megsebesültek, közülük egy 14 éves lány és egy 28, illetve 72 éves férfi állapota válságos”– írta a Telegramon Olekszandr Hanja, a megyei katonai közigazgatás vezetője. A megyei ügyészség szerint a támadást röviddel délelőtt tíz óra előtt hajtották végre, írja az MTI.
Többen meghaltak egy nyikopoli piac elleni orosz támadásban
Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban – közölték a helyi hatóságok. Oroszország egyre több nappali légitámadást hajt végre.
Az északkelet-ukrajnai Harkivban szombat reggel öt ember sebesült meg – közölte a megyei rendőrség. Szombatra virradó éjjel Oroszország 286 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát, ebből az ukrán légierő 260-at fogott el. Az éjszaki légitámadásokban tizennégyen sebesültek meg, közülük tizenegyen az északi Szumi, hárman pedig Dnyipropetrovszk megyében, az utóbbiak között Olekszandr Hanja közlése szerint egy öt hónapos kisgyermek és egy hatéves kisfiú volt.
Orosz támadások Ukrajna-szerte
A kelet-ukrajnai Kramatorszkban négy embert, közöttük egy tizenhat éves kamaszt ölt meg egy orosz siklóbomba – közölték szombaton megyei ügyészek. A pénteki kora esti támadásban két másik ember is megsebesült.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy lehulló drónroncsok miatt kigyulladt egy irodaépület az ukrán fővárosban.
Oroszország az utóbbi időben egyre gyakrabban intéz nappal támadásokat Ukrajna ellen. Pénteken éjjel és nappal Oroszország több mint 500 drónt indított Ukrajna ellen, mintegy húszan meghaltak.
– Nézz rá a fiamra, csak egyetlen percre – kérte halkan egy idős édesapa az arra járókat az ukrajnai Hajszin főterén. A kevesebb mint 25 ezer fős kisváros mára a háború egyik legmegrázóbb mementójává vált: az aszfaltot itt nem fák, hanem az elesett hősök végeláthatatlan portréi szegélyezik.
Borítókép: A lebombázott piac (Forrás: X)
