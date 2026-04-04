A boldog gyerekkor már csak álom marad Ukrajnában

A SZON cikkében arról a szomorú valóságról ír, amelyet a gyerekeknek nap mint nap át kell élniük, néhány órára Fehérgyarmattól. Az ukrán fiatalok számára a boldog gyerekkor már csak egy álom marad, a sebeket pedig a felnőttkorba is magukkal viszik az UNICEF jelentése szerint.

2026. 04. 04. 12:11
Fotó: SERGEI GAPON Forrás: AFP
Az ukrajnai háború négy éve alatt számtalan életet követelt a konfliktus mindkét fél részéről, azonban a leginkább érintett csoportról csak kevés szó esik. Nem messze Fehérgyarmattól a boldog gyerekkor már csak álom marad egy egész generáció számára – írja a SZON legújabb cikkében. 

Az UNICEF jelentésében hangsúlyozza, hogy a gyerekek helyzete egy háborús konfliktus során kiemelt figyelmet követel, hiszen a fejlődés korai szakaszában megtapasztaltakat később ezek a fiatalok a felnőttkorba is magukkal viszik. A háború során még az optimista becslések szerint is több mint 2500 gyerek veszítette életét, azonban a pontos szám feltehetőleg ennél is nagyobb.

Hasonlóan sokkoló képet fest azonban az a lelki teher, amelyekkel ezeknek a gyerekeknek meg kell küzdeniük.

A szervezet jelentése szerint minden öt ukrán gyerek között van egy, aki elveszítette már valamely hozzátartozóját a háború során. Sok esetben ezek a veszteségek a szűk családot, esetleg szülőket takarják. Ennél is riasztóbb képet fest azonban az a tény, hogy minden három ukrán gyerekből egy látott már valakit meghalni vagy megsebesülni.

A szakértők szerint az elviselhetetlen és szinte folyamatos stressz a fejlődésben lévő gyerekek számára olyan súlyos traumákat okozhat, amelyek aztán később diszfunkcionális viselkedésben ütközhetnek ki. Ez a veszély az idősebb korosztályt is fenyegeti. Az iskolás korú gyerekek ugyanis sokszor már tudatában vannak a nehéz helyzetüknek.

A háború okán a jelentés szerint több mint 1600 iskola és közel 786 egészségügyi létesítmény sérült meg vagy pusztult el.

Az oktatás folyamatosságának a hiánya, az ebből fakadó szociális izoláltság pedig szintén óriási problémákat rejt. A szakemberek szerint ugyanis végső soron az oktatás minőségének a romlása a munkaerőpiaci készségeit is befolyásolja ezeknek a fiataloknak, így pedig Ukrajna jövője és majdani újjáépítése is veszélybe kerülhet.

Hiába tehát az az óriási ár, amelyet Ukrajna a háborúért nap mint nap fizet, a hosszú távú hatások még ennél is rémisztőbbek lehetnek. Ez azonban nem gátolja meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki továbbra is elkötelezett a háború folytatása mellett.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Ukrán gyerekek egy melegedősátorban (Fotó: AFP)

