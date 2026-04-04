A boldog gyerekkor már csak álom marad Ukrajnában

Az ukrajnai háború négy éve alatt számtalan életet követelt a konfliktus mindkét fél részéről, azonban a leginkább érintett csoportról csak kevés szó esik. Nem messze Fehérgyarmattól a boldog gyerekkor már csak álom marad egy egész generáció számára – írja a SZON legújabb cikkében.

A gyerekkor egy egész generáció számára álom marad Ukrajnában

Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Az UNICEF jelentésében hangsúlyozza, hogy a gyerekek helyzete egy háborús konfliktus során kiemelt figyelmet követel, hiszen a fejlődés korai szakaszában megtapasztaltakat később ezek a fiatalok a felnőttkorba is magukkal viszik. A háború során még az optimista becslések szerint is több mint 2500 gyerek veszítette életét, azonban a pontos szám feltehetőleg ennél is nagyobb.

Hasonlóan sokkoló képet fest azonban az a lelki teher, amelyekkel ezeknek a gyerekeknek meg kell küzdeniük.

A szervezet jelentése szerint minden öt ukrán gyerek között van egy, aki elveszítette már valamely hozzátartozóját a háború során. Sok esetben ezek a veszteségek a szűk családot, esetleg szülőket takarják. Ennél is riasztóbb képet fest azonban az a tény, hogy minden három ukrán gyerekből egy látott már valakit meghalni vagy megsebesülni.