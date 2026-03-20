Olyan információ látott napvilágot, amitől Magyar Péter egész biztos, hogy falra mászik

A választási kampány hajrájában országjárásra indult Orbán Viktor. A miniszterelnök eddig Kaposvárra, Egerbe és Dunaújvárosba látogatott el, és mindhárom helyszínen rendkívül nagy tömeg várta.
Várhatóan ugyanilyen nagy lesz az érdeklődés a továbbiakban is az országjárás iránt, ami pénteken Szentendrén folytatódik.
Jól látható, hogy Magyar Pétert sokkolta az az óriási érdeklődés és szeretet, amivel Orbán Viktort fogadják az országjárásának a helyszínein. Minden állomáson legalább kétszer annyian voltak kíváncsiak a miniszterelnökre, mint a Tisza Párt elnökére.
Ráadásul csütörtökön napvilágot látott a legfrissebb közvélemény-kutatás is, ami további aggodalomra adhat okot Magyar Péternek.
A március 15-i rendezvények után készült kutatás szerint ugyanis a Fidesz-tábor aktivitása nőtt, ezért a kormánypárt előnye enyhén növekedett a Tisza Párttal szemben. A Nézőpont Intézet felmérése szerint az április 12-i országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lenne, míg a Tisza-lista továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt. A Mi Hazánk támogatottsága változatlanul nyolc százalék, amely a párt számára biztos bejutást ígér.
Már nem kell sokat várni, és eljön az igazság pillanata.
Borítókép:Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának dunaújvárosi állomásán, a Dózsa György téren 2026. március 18-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
